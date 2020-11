Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος – Κορονοϊός : Το δεύτερο κύμα ξεκίνησε από περισσότερες εστίες

Ο καθηγητής για την κριτική που πρέπει να γίνει, την εξάπλωση της πανδημίας και αυτά που πρέπει να κάνουμε για να ανακόψουμε την πορεία της.