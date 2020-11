Αθλητικά

Μαραντόνα: από το νοσοκομείο σε κλινική απεξάρτησης

Έτοιμος για εξιτήριο ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το μήνυμα του γιατρού του.

Ο Αργεντινός θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα ετοιμάζεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και θα μεταβεί σε κλινική αποτοξίνωσης όπου θα του δοθεί η κατάλληλη αγωγή για να ξεπεράσει το πρόβλημά του με το αλκοόλ.

Ο Ντιεγκίτο υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλό του πριν από 8 ημέρες κι εν συνεχεία έμεινε περισσότερο χρόνο στο νοσοκομείο από τις αρχικές προβλέψεις, εξαιτίας των συμπτωμάτων στέρησης που παρουσίασε από την κατάχρηση αλκοόλ.

Την Τετάρτη, ο Μαραντόνα ήταν πλέον σε πολύ κατάσταση και μάλιστα φωτογραφήθηκε με τον προσωπικό του γιατρό, Λεοπόλδο Λούκε, ο οποίος αποχωρώντας από την κλινική (λίγο πριν πάρει το εξιτήριο, ο παλαίμαχος άσος) τόνισε: «Ο Ντιέγκο είναι φανταστικά. Θέλω να συνεχίσει τη δουλειά για την ανάρρωσή του. Δίπλα του είναι μια μεγάλη ομάδα γιατρών, όπως κι εγώ».