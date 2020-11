Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Πιο φονικά τα δεύτερα κύματα πανδημίας

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την κατάσταση της Θεσσαλονίκης, την «ησυχία» που χρειάζονται οι γιατροί και τη λήψη επιπλέον μέτρων.