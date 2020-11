Κοινωνία

Πέθανε ο Κλεάνθης Τσιρώνης

Ο πρόεδρος της Βαρβακείου Αγοράς νοσηλευόταν με κορονοϊό τις τελευταίες ημέρες.

Θλίψη σκόρπισε η είδηση ότι ο πρόεδρος των κρεοπωλών της Βαρβακείου Αγοράς, Κλεάνθης Τσιρώνης, έφυγε από τη ζωή, νικημένος από τον κορονοϊό.

Ο Κλεάνθης Τσιρώνης νοσηλευόταν περίπου τρεις εβδομάδες στο Νοσοκομείο “Η Σωτηρία” και τις τελευταίες ημέρες έδινε “μάχη” σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε. Την είδηση επιβεβαίωσε η σύζυγός του.

Η κηδεία θα γίνει στο χωριό Ελαιώνας της Ηλείας, το πρωί της Κυριακής.