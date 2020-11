Life

Εύη Σιμάτου: Η πρώτη συνέντευξη της “κακιάς” από τις “Άγριες Μέλισσες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηθοποιός μιλά για το ρόλο της, την τηλεοπτική σειρά, αλλά και για το γάμο, το γιο της και τις σχέσεις με την πεθερά της, Μπέτυ Αρβανίτη.