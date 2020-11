Life

Διονύσης Σχοινάς: Το μυστικό για τον γάμο του, η απόφαση να μείνει στο σπίτι και η ληστεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καλλιτέχνης για την απόφασή του να αφήσει την καριέρα του και να μεγαλώσει το παιδί του, την επιτυχία του γάμου του, που «μετρά» 23 χρόνια και την εμπειρία της ληστείας.