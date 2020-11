Κόσμος

ΗΠΑ - Εκλογές: Επανακαταμέτρηση των ψήφων με το χέρι στην Τζόρτζια

“Αδειάζει” τον Ντόναλντ Τραμπ, που καταγγέλλει εκτεταμένη νοθεία, ο Ρεπουμπλικάνος Υπουργός Εσωτερικών της τοπικής κυβέρνησης.

Ο Ρεπουμπλικάνος Yπουργός Εσωτερικών της τοπικής κυβέρνησης στην Τζόρτζια δήλωσε ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα καμία ένδειξη πως σημειώθηκε εκτεταμένη νοθεία στην καταμέτρηση των ψήφων που κατατέθηκαν στις προεδρικές εκλογές, όπου ο Δημοκρατικός εκλεγμένος Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, έχει προβάδισμα μόλις 14.111 ψήφων - επί συνόλου 5 εκατομμυρίων στην πολιτεία - έναντι του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπραντ Ράφενσπεργκερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, εξήγησε ότι έδωσε εντολή να γίνει επανακαταμέτρηση με το χέρι λόγω του ότι το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αμφίρροπο, μολονότι πιστεύει πως η καταμέτρηση έχει γίνει με ακρίβεια μέχρι εδώ. Το προβάδισμα του Μπάιντεν, με σχεδόν το σύνολο των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, είναι 0,3%.

Ερωτηθείς σχετικά με τις καταγγελίες της εκστρατείας του Τραμπ περί νοθείας, ο Ράφενσπεργκερ είπε «διενεργούνται έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχουμε δει κάτι εκτεταμένο», Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως σημειώθηκαν παρατυπίες τέτοιες που θα μπορούσαν να ανατρέψουν το προβάδισμα του πρώην Αντιπροέδρου του Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Ράφενσπεργκερ είπε επίσης ότι πιστεύει πως η επανακαταμέτρηση με το χέρι, που θέλει να έχει ολοκληρωθεί την 20ή Νοεμβρίου, δεν θα ανατρέψει το αποτέλεσμα που προέκυψε στην καταμέτρηση με μηχανήματα, που πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. «Πιστεύουμε ότι τα ψηφοδέλτια καταμετρήθηκαν με ακρίβεια», επέμεινε.

Η επανακαταμέτρηση με το χέρι στην Τζόρτζια ανακοινώθηκε καθώς ο Τραμπ, ο οποίος αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, πολλαπλασιάζει τις προσφυγές στη Δικαιοσύνη σε διάφορες πολιτείες, στην προσπάθειά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα.

Ο Τιμ Μέρτο, εκπρόσωπος της εκστρατείας του Τραμπ, χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντικό πρώτο βήμα στη διαδικασία» που ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επιδιώκει να του εξασφαλίσει δεύτερη θητεία.

Ο Μπάιντεν δεν χρειάζεται να επικρατήσει στην Τζόρτζια (16 εκλέκτορες) για να κερδίσει τις εκλογές. Έχει ήδη ξεπεράσει το όριο των 270 εκλεκτορικών ψήφων από το πρωί του Σαββάτου, όταν επικράτησε στην Πενσιλβάνια και όλα τα μεγάλα ΜΜΕ τον ανακήρυξαν νικητή. Αλλά η πολιτεία θα μπορούσε να αποκτήσει μεγάλη σημασία αν το αποτέλεσμα ανατραπεί σε άλλες πολιτείες, κάτι πάντως που θεωρείται απίθανο.

Η Τζόρτζια έχει ωστόσο στρατηγική σημασία για άλλον λόγο: σε αυτή πρόκειται να κριθούν δύο έδρες στη Γερουσία, που οι Δημοκρατικοί ευελπιστούν να αποσπάσουν από τους Ρεπουμπλικάνους ώστε να τους στερήσουν την οριακή πλειοψηφία (50-48) που διατηρούν ως εδώ στην αμερικανική άνω Βουλή. Θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία για αυτές τις έδρες την 5η Ιανουαρίου, με Ρεπουμπλικάνους φαβορί και στις δύο.