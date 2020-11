Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: Στήριξη της κοινωνίας για όσο περισσότερο γίνεται

Ο Υπουργός Οικονομικών για τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων, τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρηματιών και την πρόβλεψη για την ύφεση.

«Οποιοσδήποτε περιορισμός έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία», δήλωσε εισαγωγικά στη συνέντευξή του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Οικονομικών, προσθέτοντας ότι «όσο περισσότεροι είναι οι περιορισμοί, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος».

Βάσει, μάλιστα, των εκτιμήσεων, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι «κάθε μήνας καθολικού lockdown στοίχισε 2,5 εκατ του ΑΕΠ».

Παραδεχόμενος ότι η κυβέρνηση δεν καλύπτει όλες τις απώλειες που προκαλεί το lockdown στην οικονομία, επεσήμανε ότι, «αντέχουμε να καλύψουμε, γι’αυτό χτίζουμε ταμειακά διαθέσιμα», σημειώνοντας επιπλέον ότι, «τα περισσότερα διαθέσιμα «χτίστηκαν» τον τελευταίο χρόνο και διατέθηκαν στην ελληνική κοινωνία».

«Είμαστε εδώ να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, για όσο περισσότερο χρόνο γίνεται», ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών, εξηγώντας ότι, «από τα 3,3 δισ. που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, τα 3 είναι χρήματα στις τσέπες των πολιτών».

Σχετικά με το πότε θα καταβληθεί το δώρο των Χριστουγέννων στους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή, εκτίμησε ότι, «θα καταβληθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα».

Όσο αφορά στο θέμα των μακροχρόνια ανέργων, που μένουν εκτός έκτακτης υποστήριξης, εξήγησε ότι, για την επιδότησή τους, «πρέπει να υπάρξει συσχέτιση με τον κορονοϊό, γιατί έτσι δίνει χρήματα η ΕΕ», άρα να έχουν αποκτήσει αυτήν την ιδιότητα το 2019. «Μας έχει προβληματίσει το κομμάτι των ανέργων που ήταν από πριν», είπε όμως ξεκαθάρισε ότι, «αυτήν τη στιγμή ισχύει ό,τι ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα».

«Προσπάθησα να δω τι γίνεται με τους εργαζόμενους στις άλλες χώρες. Πρώτον, υπάρχουν χώρες, όπως το Βέλγιο που δίνουν επίδομα μόνο σε αυτούς που είναι σε αναστολή. Δεύτερον υπάρχουν χώρες που δίνουν επίδομα μόνο σε ημιεργασία, ενώ στην Ελλάδα κάποιοι από όσους δούλευαν ημεριεργασία, παίρνουν περισσότερα από όταν δούλευαν. Τρίτον, έχουμε σκοπό τη διατήρηση της θέσης εργασίας, ενώ άλλες χώρες όχι. Τέταρτον, χώρες αναλαμβάνουν το μισό ποσοστό, το υπόλοιπο το αναλαμβάνει ο εργοδότης. Άρα είμαστε πολύ καλύτερα από άλλες χώρες», ανέφερε απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τις πολιτικές στήριξης.

«Θα νομοθετήσουμε άμεσα, τις επόμενες ημέρες», διαβεβαίωσε ερωτηθείς σχετικά με το θέμα των επιταγών, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι «θα υπάρχει τροπολογία με αυτά που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και κάποιες πρόσθετες διατάξεις». Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε και σε παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στις μάσκες, αναφέροντας το παράδειγμα της Ισπανίας που τον μείωσε από το 21 στο 4%.

Αναφερόμενος στο ύψος αλλά και το χρόνο καταβολής των τελών κυκλοφορίας, που αναμένεται να αναρτηθούν τις επόμενες μέρες, ο Υπουργός Οικονομικών είπε πως, «θα σταλούν από την ΑΑΔΕ, θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και θα δούμε πώς θα βοηθήσουμε την κοινωνία».

Στο ενδεχόμενο για ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων και μακροχρόνια ανέργων στο τέλος του χρόνου, απάντησε αρνητικά, επαναλαμβάνοντας ότι, τις άλλες χρονιές «υπήρχε υπερπλεόνασμα που μοίραζε η κυβέρνηση, φέτος είναι άλλη χρονιά. Φέτος, οι πόροι που εκταμιεύουμε, πρέπει να έχουν σχέση με τον κορονοϊό» και υπογράμμισε ότι, «αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, ισχύει ότι ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα».

«Η πλατφόρμα θα ανοίξει άμεσα για να προκαταλάβουμε όπως πέρυσι», απάντησε σχετικά με το επίδομα θέρμανσης.

Όσο αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή είπε πως, «πάει στον εργοδότη και την επιχείρηση» και εξέφρασε την προσδοκά να καταβληθούν τα υπόλοιπα χρήματα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου». «Στις κλειστές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται, υπάρχουν κατώτατα όρια, δεν υπάρχει αφαίρεση των 534 ευρώ», είπε εξηγώντας ότι, «όταν μία επιχείρηση έχει πάρει μία, δύο επιστρεπτέες, πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη για τις υπόλοιπες».

Απαντώντας τέλος, στο ζήτημα της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, «θα είναι οριακά πάνω από το 10% με μία ανάπτυξη 5% το 2021».

«Υπάρχει προς τα κάτω αναθεώρηση των στοιχειών λόγων του lockdown», σημείωσε και τόνισε ότι, «το χρέος θα είναι γύρω στο 200%, όμως αυτό δεν παίζει ρόλο στη βιωσιμότητα του χρέους. Χτίζουμε ταμειακά διαθέσιμα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο πού δίνουμε τα λεφτά», κατέληξε.