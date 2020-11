Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη στον ΑΝΤ1: Δεν έπρεπε να φθάσουμε εδώ, για να ενισχυθούν τα νοσοκομεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Κραυγή αγωνίας” από γιατρούς και νοσηλευτές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την “ασφυξία” στα νοσοκομεία.