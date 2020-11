Υγεία - Περιβάλλον

Θωμαΐδης : Τα λύματα δείχνουν 40.000 ενεργά κρούσματα στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύγκριση με την προηγούμενη μελέτη και η συγκρατημένη αισιοδοξία.

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής Αναλυτικής Χημείας μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 για τα λύματα στην Αττική που αποτυπώνουν τον αριθμό των ενεργών κρουσμάτων κορονοϊού αλλά και το ιικό φορτίο που κυκλοφορεί στην κοινότητα.

Η προηγούμενη έρευνα του που προκάλεσε μεγάλο σάλο έκανε λόγο για περίπου 60.000 κρούσματα. Πλέον αυτό που φάνηκε προσφάτως σε διάστημα πέντε ημερών δείχνει 40.000 κρούσματα.

Σημείωσε, ότι το επόμενο διάστημα θα είναι σαφώς μειωμένα με μια σημαντική ανάσχεση των κρουσμάτων στο Λεκανοπέδιο. Παράλληλα, σημείωσε πρέπει να κάνουμε υπομονή 6-7 μήνες ώσπου να βρεθεί αποτελεσματική θεραπεία ή και εμβόλιο.