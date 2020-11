Πολιτισμός

UNESCO: Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς (εικόνες)

Η λίστα αριθμεί 1.121 μνημεία, στην οποία περιλαμβάνονται 213 φυσικά τοπόσημα και 869 πολιτισμικά τοπόσημα

Από απίστευτα φαινόμενα της φύσης μέχρι εκπληκτικές δομές που έχει φτιάξει ο άνθρωπος, η λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO συγκεντρώνει τα πιο σημαντικά από πλευράς πολιτισμού και αναντικατάστατα τοπόσημα σε όλον τον πλανήτη. Η λίστα χρονολογείται από το 1972, όταν υιοθετήθηκε η διεθνής συμφωνία με στόχο τη διαβεβαίωση ότι θα προστατεύεται η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του κόσμου μας.

Παράλληλα με την ταυτοποίηση αυτών των τόπων, η σύμβαση προσφέρει νομική προστασία, διατήρηση και επείγουσες παρεμβάσεις όταν απαιτηθεί κάτι τέτοιο, ώστε οι μελλοντικές γενιές να μπορούν να αποθαυμάσουν και να διδαχθούν από αυτά τα αξιοσημείωτα τοπόσημα του παρελθόντος.

Έως σήμερα, η λίστα αριθμεί 1.121 μνημεία, στην οποία περιλαμβάνονται 213 φυσικά τοπόσημα και 869 πολιτισμικά τοπόσημα. Χάρη στο Overview – του οποίου η αποστολή είναι να βλέπει τη Γη από ψηλά –, είναι πλέον διαθέσιμη μια συλλογή θαυμάσιων αεροφωτογραφιών των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Από το μεγαλιθικό μνημείο του Στόουνχετζ στην Αγγλία (από τη σουηδική εταιρεία αεροφωτογραφίας και βιντεογραφίας Copter Shot) μέχρι το ρωμαϊκό αμφιθέατρο στην Αρλ της Γαλλίας (μέσα από τον φακό του Lucas Miguel). Από το ηφαίστειο Αίτνα (από Planetlabs) μέχρι τη Βενετία και τη λιμνοθάλασσά της (από Maxar Technologies). Από το Ayers Rock, ιερό τόπο των Αβορίγινων της Αυστραλίας μέχρι τη Μεδίνα του Μαρακές στο Μαρόκο (και οι δύο αεροφωτογραφίες από Maxar Technologies). Από τις Πυραμίδες στην Γκίζα της Αιγύπτου (από Digital Globe) μέχρι την Όπερα του Σίδνεϊ (από Nearmap).