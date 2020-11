Life

O Βασίλης Χαραλαμπόπουλος... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο σπουδαίος ηθοποιός μιλά για τους τηλεοπτικούς ρόλους που τον έκαναν γνωστό στο ευρύ κοινό, για τα όνειρά του κι ένα περιστατικό που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο “Ενώπιος Ενωπίω” τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

Ο σπουδαίος ηθοποιός μιλά για την αγάπη του στο θέατρο και για τους επιτυχημένους τηλεοπτικούς του ρόλους που τον έκαναν γνωστό στο ευρύ κοινό.

Τι λέει για τα όνειρά του, ποιο είναι το μέρος στο οποίο βρίσκει γαλήνη και ποια μεγάλη του αδυναμία αποκαλύπτει;

Για ποιον λόγο δεν παντρεύτηκε στην Ελλάδα και ποιο είναι το περιστατικό στη ζωή του, που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ;

