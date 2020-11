Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Μπροστά στο τσουνάμι, ορθώνουμε κυματοθραύστη (βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να σεβαστούν την κρισιμότητα της κατάστασης. Τι είπε για το lockdown και τη διαχείριση της πανδημίας.

«Η Κυβέρνηση θα ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία και όλους τους Έλληνες για την κατάσταση και προσδοκώ από όλους τους συμμετέχοντες, να σεβαστούμε την κρισιμότητα της κατάστασης», είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, ενημερώνοντας την Ολομέλεια για την κατάσταση με την πανδημία στη χώρα μας. «Οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, οι πολίτες που ασθενούν, το τελευταίο που θα περίμεναν να ακούσουν είναι έναν ακόμα ανούσιο καυγά. Από όλους μας εξαρτάται αν θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων» συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

«Πιστεύω τα όσα έχουν μεσολαβήσει από το Μάρτιο είναι γνωστά, αξίζει όμως να γίνει σύντομη ανασκόπηση για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας «για να μην κυνηγάμε ανυπόστατες φήμες, δραματοποιημένες εικόνες που στοχεύουν συχνά σε πρόσκαιρες μικροκομματικές στοχεύσεις».

«Η χωρά πέτυχε ανάσχεση του πρώτου κύματος της πανδημίας. Kαι το έκανε γιατί ειδικοί, πολιτικοί και πρωτίστως πολίτες, συστρατευτήκαμε. Ουδέποτε η Κυβέρνηση διεκδίκησε εύσημα αποκλειστικότητας. Σε κάθε παρέμβασή μου ευχαριστούσα τους πολίτες», συνέχισε ο Πρωθυπουργός.

«Ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό να γίνει, έχει γίνει και εξακολουθεί να γίνεται»

«Εγώ προειδοποιούσα να μην εφησυχάσουμε. Το τι έγινε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι γνωστό» τόνισε ο Πρωθυπουργός. «Να συμφωνήσουμε στους αριθμούς. Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι τα στοιχεία δεν είναι ακριβή, ότι είναι λιγότερα τα κρεβάτια, οι προσλήψεις. Κουβέντα, την οποία δύσκολα μπορούν να παρακολουθήσουν οι πολίτες».

«Αντί να παραθέσω όλα τα στοιχεία, θα αρκεστώ στο να διαβάσω αυτό το οποίο είπε η Καθηγήτρια Εντατικολογίας και Πνευμονολογίας κα Κοτανίδου» συνέχισε ο Πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Δεν την γνώριζα, την γνώρισα στα πλαίσια της τακτικής μας συνεργασίας. Είναι εξαιρετικά καταξιωμένη επιστήμων και γνωρίζει καλά τα τεκταινόμενα. Έχει καταβληθεί κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε το μεσοδιάστημα από το πρώτο κύμα μέχρι σήμερα να ενισχύσουμε με κρεβάτια και προσωπικό τις ΜΕΘ. Ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό να γίνει έχει γίνει και εξακολουθεί να γίνεται».

«Έπρεπε να ισορροπήσουμε σε δύο παράλληλες και συχνά αντίθετες ανάγκες: Την προστασία της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της οικονομίας»

Συνεχίζοντας την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, τόνισε πως «Σήμερα η χώρα μας διαθέτει αποτελεσματικό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Και έναν ΕΟΔΥ που δεν έχει σχέση με αυτόν που παραλάβαμε. Η χώρα αύξησε κατακόρυφα τον αριθμό των τεστ που διεξάγει. Είμαστε περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο των τεστ που κάνουμε. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που χρησιμοποίησε rapid test. Όλα αυτά έγιναν από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα».

«Ο στόχος όλων μας ήταν η αποφυγή ενός δεύτερου οριζόντιου δρακόντειου lockdown» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εξήγησε πως «Έπρεπε εμείς, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να ισορροπήσουμε σε δύο παράλληλες και συχνά αντίθετες ανάγκες. την προστασία της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της οικονομίας. Επιλέξαμε όλο αυτό το διάστημα τις τοπικές παρεμβάσεις. Εξηγήσαμε ότι αν μπορέσουμε να τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας που υποδεικνύουν οι ειδικοί θα μπορέσουμε να αποφύγουμε ένα οριζόντιο 2ο lockdown. Το ίδιο έκαναν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες».

«Το δεύτερο lockdown εφαρμόστηκε επειδή ευθύνη μας είναι να προστατεύσουμε όλη τη χώρα»

«Όλοι προσπαθήσαμε να μην παγώσουμε την οικονομική δραστηριότητα», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Να πάρουμε τοπικά, προσωρινά στοχευμένα μέτρα. Δεν καταφέραμε να συγκρατήσουμε τις εστίες γρήγορης έξαρσης του ιού. Αναγκαστήκαμε να πάρουμε το δραστικό μέτρο του οριζόντιου lockdown όταν διαπιστώσαμε ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μία εκθετική αύξηση των κρουσμάτων».

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός για το οριζόντιο lockdown, «δεν δίστασα, επειδή τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μου οι ειδικοί δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Επειδή ευθύνη μας είναι να προστατεύσουμε όλη τη χώρα και όχι μόνο την έξαρση, εκεί όπου βλέπουμε πολλά κρούσματα. Σε αντίθεση με Μάρτιο-Απρίλιο, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και τα Δημοτικά είναι ανοικτά».

«Και αυτή την απόφαση την πήραμε νωρίτερα από άλλες χώρες. Στην Ελλάδα ο συναγερμός σήμανε από τις αρχές το Φθινοπώρου. Για δύο μήνες βλέπαμε αύξηση των κρουσμάτων που ήταν λελογισμένη και ελεγχόμενη. Δεν συνδέεται με το άνοιγμα του τουρισμού», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Χώρες οι οποίες έμειναν τελείως κλειστές, όπως το Ισραήλ, είδε δεύτερη έξαρση του κορονοϊού τον Σεπτέμβριο. Η Κύπρος είχε πιο αυστηρές διαδικασίες και χτυπιέται εξίσου σκληρά. Αν η έξαρση του δεύτερου κύματος συνδεόταν με το άνοιγμα του τουρισμού, θα έπρεπε να την είχαμε δει τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο».

«Ανοίξαμε τον τουρισμό οργανωμένα, με αυστηρή μεθοδολογία»

Αναφερόμενος στο θέμα του ανοίγματος του τουρισμού το καλοκαίρι, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως: «Να θυμίσω ότι η αντιπολίτευση μας ζητούσε το Μάιο να ανοίξουμε τον τουρισμό και μας κατηγορούσατε, κ. Τσίπρα, γιατί δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Και στον τουρισμό, είπατε αυτά και μετά τα ακριβώς ανάποδα»…

Αντίθετα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ανοίξαμε τον τουρισμό οργανωμένα με αυστηρή μεθοδολογία και τεστ σε ένα ποσοστό των επισκεπτών. Αν κάναμε αυτό που μας είχατε πει εσείς, δηλαδή υποχρεωτικά τεστ σε όσους έρχονταν, θα είχαμε το 10% αυτού που τελικά είχαμε. Θα ισοδυναμούσε η απόφαση με το κλείσιμο του τουρισμού και όχι το άνοιγμα του».

«Πρέπει να χτυπήσουμε το πρόβλημα στην αρχή της αλυσίδας»

«Είδαμε τις τελευταίες 10 ημέρες μια επιθετική αύξηση των κρουσμάτων» είπε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός για να καταλήξει στο συμπέρασμα. «Αν συνεχίζαμε με αυτούς τους ρυθμούς, το σύστημα Υγείας θα δεχόταν κάθε μέρα πάνω από 1.000 ασθενείς και μπορεί πάνω από 100 να χρειαζόντουσαν ΜΕΘ».

Ωστόσο, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «Ο αριθμός των ΜΕΘ που διαθέτει μια χώρα δεν μπορεί να είναι άλλοθι για τις προτεραιότητες. Δυστυχώς κάποιοι θα οδηγηθούν στις ΜΕΘ και κάποιοι θα καταλήξουν. Δεν έχει βρεθεί ένας υπουργός υγείας στην Ευρώπη ο οποίος να μην έχει καταλήξει στην ίδια διαπίστωση. Όσες μονάδες κι αν έχουμε, δεν αντέχει ένα σύστημα υγείας αν δεν χτυπήσουμε το πρόβλημα στην αρχή της αλυσίδας».

«Μπροστά σε αυτό το τσουνάμι, οφείλουμε να ορθώσουμε έναν κυματοθραύστη»

«Η επαναφορά της καραντίνας δεν ήταν εύκολη απόφαση. Διότι εκτός από την εφαρμογή τα μέτρα χρειάζονται και προσαρμογή» συνέχισε ο Πρωθυπουργός. «Άλλα ισχύουν σε αναταραχή, άλλα σε τρικυμία, άλλα σε τσουνάμι. Μπροστά σε αυτό το τσουνάμι, οφείλουμε να ορθώσουμε έναν κυματοθραύστη. Δοκιμάσαμε πολλά σχέδια, αλλά προδόθηκαν από συμπεριφορά κάποιων» είπε και συμπλήρωσε. «Ξέρουμε σήμερα ποιες ήταν οι εστίες διασποράς του ιού. Το λέμε για να εξηγήσουμε στην κοινωνία ότι αυτές οι συμπεριφορές δημιουργούν πρόβλημα δημόσιας υγείας σε όλους. Η βασική αιτία διασποράς ήταν η διασκέδαση νέων ανθρώπων».

«Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα και αμείλικτα και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Και δεν υπάρχει μία λύση. Είμαι έτοιμος να συζητήσω για το πώς πολεμήσαμε και όχι αν πολεμήσαμε» συμπλήρωσε.

«Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτά τα μέτρα να αποδώσουν»

«Πρώτος σταθμός μας θα είναι οι γιορτές. Αν πετύχουμε θα τις κάνουμε σε ομαλότερες συνθήκες», ανέφερε ο Πρωθυπουργός για τα Χριστούγεννα. «Ξέρω ότι η κοινωνία είναι φοβισμένη, κουρασμένη, αγχωμένη, αγανακτισμένη. Η διαπίστωση που κάνουμε είναι ότι δεν πείθουμε τους πολίτες με την ίδια αποτελεσματικότητα, ότι πρέπει να τηρήσουν αυτά τα βασικά μέτρα περιορισμού της κινητικότητας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το μήνυμα που θα εκπέμπεται από πολιτικές δυνάμεις να είναι ενιαίο, ομοιόμορφο και να μην αμφισβητείται».

«Θα παρακαλούσα αυτά τα μέτρα να τα στηρίξουν όλοι», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτά τα μέτρα να αποδώσουν. Ενδεχομένως να χρειαστούμε μια εβδομάδα, 10 ημέρες αλλά θα δούμε πτώση μετά. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες. Όπως είναι ήδη δύσκολες για τους εργαζόμενους που καλούνται να υποστούν τις συνέπειες της οριζόντιας παρέμβασης».

«Ερχόμαστε να δούμε και να συζητήσουμε τι κάναμε και τι δεν κάναμε σωστά, με ειλικρίνεια και πραγματική διάθεση αυτοκριτικής» είπε ο πρωθυπουργός για να συμπληρώσει με νόημα: «Δεν υπάρχει ένα βράδυ που θα γυρίσω σπίτι μου και δεν θα σκεφτώ τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Θα παρακαλούσα ειλικρινά, μην μπείτε σήμερα στον πειρασμό κ. Τσίπρα να επαναλάβατε τα στοιχεία που δείξατε, σχετικά με τους θανάτους. Μην το κάνετε. Μην παίξετε αυτό το απαράδεκτο παιχνίδι πάνω στις πλάτες οικογενειών που έχασαν ανθρώπους τους για να αποδείξετε τι; Δεν θέλω να μιλάω με στατιστικές νεκρών. Μη με αναγκάσετε να μπούμε σε αυτή τη άχαρη σύγκριση. Αν επιλέξετε να κάνετε σπέκουλα πάνω σε αυτά τα στοιχεία, είναι προσβολή στη μνήμη των πολιτών που έχασαν τη ζωή τους και σε εκείνους που κάνουν προσπάθεια».

«Θα μπορούσαμε να είχαμε επιβάλει τη χρήση μασκών παντού νωρίτερα, να περιορίσουμε τη βραδινή διασκέδαση νωρίτερα, στη Θεσσαλονίκη να πάρουμε μέτρα νωρίτερα. Δεν είδα έναν από την αντιπολίτευση να τα εισηγείται αυτά», συνέχισε ο Πρωθυπουργός. «Δεν είδα έναν να εισηγείται “κλείστε την οικονομία νωρίτερα”. Γιατί το “μονά ζυγά δικά μας” είναι εύκολη τακτική».

«Στον τόπο μας συμβαίνει ένα παράδοξο» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν ενοχοποιείται ο COVID-19, αλλά η Κυβέρνηση. Μας είπατε “αν ήμουν εγώ, δεν θα άφηνα την κατάσταση με τον κορονοϊό να εξελιχθεί έτσι”. Πράγματι, με ένα νόμο και ένα άρθρο. Πάλι καλά που δεν κηρύξατε το νέο υγειονομικό αντιμνημόνιο».

«Η Ελλάδα έχει κυβέρνηση, σοβαρή αντιπολίτευση δεν έχει»

«Δικός μας ρόλος να παίρνουμε τις τελικές αποφάσεις» επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. «Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι υπήρξαν φωνές από τη δικιά σας παράταξη που θέλησαν να μειώσουν» είπε και επιτέθηκε εκ νέου στον ΣΥΡΙΖΑ: «Πρώτος ο γνωστός κ. Πολάκης. Ανακαλύψατε και εσείς κ. Τσίπρα, εργαλειοποίηση των επιστημόνων. Σας σκανδάλισε ότι απευθύνθηκα στον κ. Τσιόδρα στον ενικό. Πράγματι έχει δημιουργηθεί ένας βαθμός οικειότητας, μιλάω μαζί του πολλές φορές την ημέρα».

«Το συγκεκριμένο γεγονός δεν ήταν τυχαίο», συνέχισε. «Θέλω να τονίσω και να καταθέσω στα πρακτικά το βίντεο που διακινήσατε ως ΣΥΡΙΖΑ στο οποίο στοχοποιείτε προσωπικά τον κ. Τσιόδρα. Δείτε το. Επιλέξατε την πολιτική στοχοποίηση των επιστημόνων αντί της στοχοποίησης της κυβέρνησης. Υποβιβάζετε την πολιτική αντιπαράθεση. Στρώνετε το δρόμο στο σκοταδισμό της ημιμάθειας. Μοιραία κατάληξη αντιπολιτευτικού κατήφορου».

Συνεχίζοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε πως: «Ποτέ δεν θα μηδενίσω την κοινή προσπάθεια, πολιτείας, ειδικών και πολιτών που δείχνει ότι μπορεί να φέρει αποτελέσματα όταν υπάρχει συστράτευση. Φοβάμαι όμως ότι αυτή την άποψη δεν τη συμμερίζεται η αξιωματική αντιπολίτευση» και συμπλήρωσε: «Μας προτείνατε τρία πράγματα κ. Τσίπρα. Πρώτον ότι πρέπει να παγώσουμε το πρόγραμμά μας μέχρι να περάσει η πανδημία. Να αλλάξει η ηγεσία του υπουργείου υγείας και επιλεγεί υπουργός κοινής αποδοχής και να συνέλθει το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών. Δηλαδή επειδή δεν έχετε σχέδιο, προτείνετε περίπου να συγκυβερνηθεί η χώρα. Μας λέγατε πολιτικούς απατεώνες και τώρα θέλετε να γίνετε εταίρος της Κυβέρνησης…».

Και τόνισε με έμφαση: «Η Ελλάδα έχει Κυβέρνηση, σοβαρή αντιπολίτευση δεν έχει. Φαντάζομαι σε λίγο θα ζητήσετε να παραιτηθεί όλη η Κυβέρνηση και να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Παντού στο κόσμο υπάρχει το υπερκείμενο καλό και η ανάγκη να συνοδεύεται από δημιουργικές προτάσεις.

Ο αρχηγός των εργατικών στην Αγγλία, ζήτησε πριν από ένα μήνα καθολικό lockdown. Δεν σας άκουσα ποτέ να λέτε κάτι αντίστοιχο. Αν το είχατε πει αυτό, τότε θα μπορούσα να δεχτώ ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να κινηθούμε νωρίτερα. Είπατε αυτά μόνο που ακούγονται ευχάριστα».

Και συνεχίζοντας, ζήτησε: «Να τοποθετηθούν όλοι. Έπρεπε ή δεν έπρεπε να πάμε σε lockdown τώρα; Έπρεπε να πάμε νωρίτερα; Έπρεπε να στηρίξουμε την οικονομία με ένα έκτακτο πακέτο μέτρων; Πρέπει ή δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς; Ποιος έχει το πάνω χέρι; Ο κ. Ξανθός; Ο κ. Πολάκης;», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

«Αυτά είναι καλό να τα συζητήσουμε καθώς μπαίνουμε ίσως στην πιο δύσκολη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας» συνέχισε: «Οι πολίτες έχουν ανάγκη από συμπόνια, η πολιτεία την ψύχραιμη κριτική των αντιπάλων και όχι από ανοησίες, γιατί περί ανοησιών πρόκειται τα όσα ακούσαμε για την τηλεκπαίδευση. Εν μέσω πανδημίας κάποιοι μιλούν ακόμα και για πορεία πολυτεχνείου, ρισκάροντας να μετατρέψετε μια πορεία τιμής, σε πορεία πόνου προς τις μονάδες εντατικής. Να δηλώσουμε ότι δεν θα συμμετέχετε σε καμία πορεία και δεν ενθαρρύνετε κανέναν να βρεθεί στο δρόμο και να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει καμία τέτοια συμπεριφορά. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ήθελαν και αυτοί που πρωταγωνίστησαν σε αυτή την εμβληματική εξέγερση».

«Όλοι οι Έλληνες καλούνται να υψώσουν το δικό τους ανάστημα εθνικής ευθύνης»

«Ανεβαίνουμε ένα βουνό και βλέπουμε την κορυφή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές χαράδρες και γκρεμοί, αλλά βλέπουμε την κορυφή. Η κορυφή είναι το εμβόλιο» είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός. «Είναι εξαιρετικά αισιόδοξο ότι μία εταιρεία έχει ήδη εξαγγείλει ότι το εμβόλιο της δεν είναι απλά ασφαλές αλλά και αποτελεσματικό. Εκτιμώ ότι και άλλες εταιρείες θα προβούν σε αντίστοιχες εξαγγελίες», τόνισε αναφερόμενος στο εμβόλιο κατά της πανδημίας.

«Το Υπουργείο Υγείας και η επιτροπή εμβολιασμού είναι ανοικτοί να ακούσουν πως το σχέδιο μπορεί να γίνει καλύτερο και αποτελεσματικότερο», συνέχισε ο Πρωθυπουργός. «Να πείσουμε ότι από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμο, πρέπει όλοι να εμβολιαστούν. Δεν πρόκειται να πάμε σε κανενός είδους υποχρεωτικό εμβολιασμό».

«Όταν βλέπουμε την κορυφή του βουνού, μπορούμε να αντιδράσουμε με δύο τρόπους Να χαλαρώσουμε ή να σφίξουμε τα δόντια γιατί γνωρίζουμε το τέλος της διαδρομής. Πρέπει να κάνουμε το δεύτερο. Θα έχουμε εμβόλια στη διάθεση μας, ενδεχομένως από τον Ιανουάριο. Γνωρίζουμε ότι στο τέλος αυτής της διαδρομής υπάρχει ένα εμβόλιο που είναι το μόνο εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε οριστικά αυτή την πρωτοφανή κρίση».

Ολοκληρώνοντας την πρωτολογία του στη συζήτηση στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Κλείνω με ένα ειλικρινές κάλεσμα συσπείρωσης και προοπτικής. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για την προστασία της δημόσιας υγείας ακούγοντας τις οδηγίες των επιστημόνων. Με τόλμη και αλήθεια. Όλοι οι Έλληνες καλούνται να υψώσουν το δικό τους ανάστημα εθνικής ευθύνης, να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Η ευθύνη είναι μια λέξη που μπορεί να τη διαβάσει από δύο διαφορετικές οπτικές. Μπορεί να τη δει ως φταίξιμο ή υπευθυνότητα. Ευθύνη σημαίνει υπευθυνότητα. Δεν είναι φταίξιμο. Δεν κουνάμε το δάκτυλο σε κανέναν. Τον καλούμε να αναλογιστεί ότι η ευθύνη είναι ο δίδυμος αδερφός της ελευθερίας. Είμαι σίγουρος ότι αυτή την έννοια της ευθύνης θα την αγκαλιάσει η ελληνική κοινωνία και τώρα θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτή τη μεγάλη δυσκολία, να βγούμε νικητές με όσο το δυνατόν λιγότερα τραύματα ώστε το 2021 να είναι η χρονιά της μεγάλης επανεκκίνησης και που θα έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας αυτή τη μεγάλη περιπέτεια».