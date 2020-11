Κοινωνία

Lockdown: Πώς φτάσαμε σε νέα μέτρα – Το σενάριο για κλείσιμο των σχολείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «αμείλικτοι» αριθμοί, τα όρια του ΕΣΥ και τα μέτρα που είναι στο «τραπέζι», αν δεν αποδώσουν τα ισχύοντα.

Αυστηρότερα μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας του κορονοϊού ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, ενώ σφίγγει ο κλοιός στη χώρας μας, αφήνοντας περιθώρια για επιβολή επιπλέον περιορισμών.

Την ώρα που η Θεσσαλονίκη έχει ξεπεράσει το δεκαήμερο του lockdown και η υπόλοιπη χώρα κοντεύει να κλείσε εβδομάδα, τα ημερήσια νέα κρούσματα ξεπερνούν τα 2000, ενώ οι διασηλωνωμένοι αυξάνονται, πιέζοντας περαιτέρω το ΕΣΥ και οδηγώντας σε καθημερινά ρεκόρ θανάτων, προκαλώντας ανησυχία.

Η δε κατάσταση στη βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Θεσσαλονίκη, προκαλεί επιπλέον ανησυχία, με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου να δηλώνει ότι, «δεν απέχουμε πολύ από το να γίνουμε Ιταλία».

Στα όριά του το ΕΣΥ

«Τα κρούσματα εκτιμάται ότι θα πέσουν σχετικά γρήγορα σ’ ένα λογικό επίπεδο. Το θέμα, όμως, είναι το πόσο γρήγορα μπορεί να πέσουν σε επίπεδο που δεν θα προκαλούν πίεση το Σύστημα Υγείας. Αυτό θα το δούμε μετά τις 14 ημέρες», δήλωσε χθες το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, με τα έως τώρα στοιχεί του Νοεμβρίου, τις πρώτες έντεκα μέρες του μήνα, έχουν χάσει τη μάχη με τον κορονοϊό 284 ασθενείς, κάτι που σημαίνει ότι, έχουμε έναν νεκρό ανά περίπου 35 λεπτά. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία του ΕΟΔΥ, ήταν 297, με τους ειδικούς να έχουν δώσει όριο αντοχής στο ΕΣΥ τους 350.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, σε όλη τη χώρα λειτουργούν σήμερα συνολικά 1.104 κλίνες ΜΕΘ. Αυτήν τη στιγμή οι 781 από αυτές είναι κατειλημμένες και 323 κενές (ποσοστό 29%).

Οι ΜΕΘ-non COVID είναι σήμερα 608, οι 446 είναι κατειλημμένες και οι 162 κενές (ποσοστό 26,5%), ενώ οι ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 496. Από αυτές, 335 είναι κατειλημμένες και 161 κενές (ποσοστό 32,5%).

Οι ΜΕΘ-COVID που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβάνονται τα Νοσοκομεία Χαλκιδικής, Κατερίνης και Καβάλας) είναι σήμερα 148. Από αυτές, 132 είναι κατειλημμένες και 16 κενές (ποσοστό 11%).

Στα Νοσοκομεία της Αττικής, οι ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 206. Από αυτές, 130 είναι κατειλημμένες και 76 κενές (ποσοστό 37%).

Οι συνολικές κλίνες που διατίθενται σε όλη τη χώρα για τη νοσηλεία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 είναι 4.773.

Οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται σήμερα είναι 2.513 (συνολικά ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ, θάλαμοι αρνητικής πίεσης και απλές κλίνες)

Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο

Στην ενημέρωσή του για την πανδημία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι, «το επόμενο δεκαήμερο είναι κρίσιμο», κάτι που μέρες τώρα επαναλαμβάνουν οι γιατροί, δίνοντας το χρόνο για τη διαπίστωση απόδοσης των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Πάντως, χθες ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, η απαγόρευση των μετακινήσεων σε όλη τη χώρα από τις 9 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα, μέτρο που θα ισχύσει από αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Εξαίρεση από το μέτρο, αποτελούν οι εξής τρεις λόγοι: για εργασία, για ζητήματα υγείας και για συνοδεία κατοικιδίων κοντά στην κατοικία. Εξυπακούεται ότι για τα δύο δεύτερα είναι απαραίτητη η αποστολή SMS στο 13033 και για το πρώτο η βεβαίωση του εργοδότη.

Στην περίπτωση που τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ δεν αποδώσουν, βρίσκονται επιπλέον μέτρα στο τραπέζι, όπως διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το κλείσιμο και των Δημοτικών σχολείων και η επέκταση του μέτρου της τηλεργασίας είναι τα δύο βασικά, με σκοπό την περαιτέρω μετακίνηση των πολιτών. Την ίδια ώρα, ο Στέλιος Πέτσας, αλλά και μέλη της Επιτροπής των Ειδικών, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown και το Δεκέμβριο, καθώς στόχος είναι η λειτουργία της αγοράς τα Χριστούγεννα.

Νέο αρνητικό ρεκόρ με 43 θανάτους και 297 σε ΜΕΘ

Υπενθυμίζεται ότι στα 2.752 έφτασαν χθες τα νέα κρούσματα, αυξημένα σε σχέση με την Τρίτη, εκ των οποίων: Θεσσαλονίκη 777, Αττική 635, Λάρισα 137, Σέρρες 114, Ημαθία 85, Πέλλα και Έβρος από 69, Πιερία 52, Καβάλα 49, Δράμα και Χαλκιδική από 48, Μαγνησία 42, Κιλκίς 37, Ξάνθη και Ροδόπη από 33, Φλώρινα 29, Ηράκλειο, Λέσβος και Κοζάνη από 27, Τρίκαλα 24, Αχαΐα και Καρδίτσα από 22, Ιωάννινα και Γρεβενά από 19, Κορινθία 18, Χανιά και Βοιωτία από 17, Εύβοια 14, Ρόδος 10, Μεσσηνία 9, Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Ευρυτανία, Πρέβεζα, Φθιώτιδα και Λασίθι από 7, Κέρκυρα 6, Ηλεία, Θεσπρωτία, Κάλυμνος και Ρέθυμνο από 5, Αργολίδα, Άρτα, Θάσος και Λήμνος από 4, Άνδρος και Καστοριά από 3, Σάμος, Φωκίδα, Ζάκυνθος και Κεφαλονιά από 2, Κέα-Κύθνος, Κως, Λακωνία, Λευκάδα και Σποράδες από 1. Επίσης, 43 ήταν εισαγόμενα, ενώ 77 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο συνολικός αριθμός έφτασε στα 63.321 κρούσματα. Στις ΜΕΘ βρίσκονταν 297 ασθενείς να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ άλλοι 347 έχουν εξέλθει από αυτές. Ωστόσο, είχαμε αρνητικό ρεκόρ θανάτων, με 43 ασθενείς να έχουν καταλήξει και να φτάνουμε στους 909 θανάτους από την έναρξη της πανδημίας. Να σημειωθεί ότι χθες διεξήχθησαν 25.714 μοριακά τεστ και 3.476 rapid test.