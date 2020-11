Πολιτική

Κορονοϊός - Τσίπρας: Προκλητική και διχαστική η ομιλία Μητσοτάκη

Σφοδρή επίθεση σε βάρος του Πρωθυπουργού, εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη διαχείριση της πανδημίας.

Έντονη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Βουλή, κατηγορώντας τον για διχαστική ομιλία. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός είχε μια ευκαιρία να δείξει ότι συναισθάνεται την κρισιμότητα των στιγμών και ότι οφείλει να έχει το θάρρος να απευθυνθεί με λόγο ενωτικό στα κόμματα και να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί.

«Η χώρα έχει 11 εκατ. ατομικές ευθύνες. Μόνο ένας δεν έχει ατομική ευθύνη, ο κ. Μητσοτάκης», σχολίασε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός απέφυγε να πει δύο απλές λέξεις: “πέσαμε έξω”, παραπέμποντας σε χθεσινές δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη.

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι εξαρχής ο ΣΥΡΙΖΑ πίεζε και επισήμαινε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά το άνοιγμα του τουρισμού, με κυριότερο την προϋπόθεση του τεστ σε όλους. «Δεν υπάρχει καμία ευθύνη για τον τουρισμό; Καμία ευθύνη για τον εφησυχασμό; Εσείς δεν βγαίνατε και λέγατε ότι “νικήσαμε τον κορονοϊό” και κάνατε φιέστα στη Σαντορίνη;», συμπλήρωσε.

«Προσπαθήσατε να κερδοσκοπήσετε πολιτικά πάνω στην κρίση της υγείας και τον ανθρώπινο πόνο κι έρχεστε σήμερα και λέτε τα ίδια, ότι δεν κάνατε σχεδόν κανένα λάθος, ότι φταίνε οι νέοι άνθρωποι», υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι «χιλιάδες άνθρωποι παστώνονται σαν τις σαρδέλες στα ΜΜΜ, ακυρώσατε διαγωνισμούς για 750 λεωφορεία που εμείς είχαμε αφήσει και δεν προχωρήσατε».

«Καμία ευθύνη για τον συνωστισμό στα ΜΜΜ, καμία ευθύνη για τον αριθμό μαθητών στις τάξεις που νομοθετήσατε για την αύξησή τους στα δημοτικά εν μέσω πανδημίας; Στους εργασιακούς χώρους με εκατοντάδες κρούσματα, εκεί δεν υπήρχε θέμα;», ρώτησε ο κ. Τσίπρας, για να προσθέσει: «Νομίζω κ. Μητσοτάκη ότι δεν έχετε επίγνωση του πώς ζει η πλειονότητα των πολιτών στη χώρα μας. Η πλειονότητα των νέων ανθρώπων είναι στην ανεργία, στην ανασφάλεια, δεν έχει εργασία, δεν έχει προοπτική».