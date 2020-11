Κοινωνία

Έλεγχοι για το lockdown: Περισσότερες οι καταγγελίες από τα πρόστιμα

Απορίες των πολιτών και καταγγελίες κατά συμπολιτών υπερέβησαν σε αριθμό τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν την Τετάρτη από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν χθες Τετάρτη 11 Νοεμβρίου συνολικά 64.462 ελέγχους και κατέγραψαν 2.062 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 264.450 ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (63.559) και οι κυριότερες παραβάσεις ήταν:

Μη χρήση μάσκας

Μη αποστολή sms

Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην τήρηση των μέτρων κατά την μετακίνηση πεζών και οχημάτων (σταθμοί διοδίων, ΜΜΜ, πλοία, ΕΙΧ και ΕΔΧ), καθώς και στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας των καταστημάτων που παραμένουν ανοικτά.

Επίσης, επιβλήθηκαν σε δύο καταστηματάρχες πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ για την λειτουργία των καταστημάτων τους ενώ είναι σε αναστολή, πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000 ευρώ σε δύο μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, επειδή δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του COVID-19 και πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000 ευρώ για την οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων σε ιδιωτικό χώρο στην περιφέρεια Κρήτης.

Το τετραψήφιο 1520 δέχτηκε συνολικά έξι χιλιάδες οχτακόσιες δεκαέξι (6.816) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Τέλος, σε συνέχεια της πρωινής τηλεδιάσκεψης για την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων και του ποσοστού συμμόρφωσης με τα μέτρα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επικαιροποίησαν το πλάνο της επιχειρησιακή τους δράσης με επίκεντρο την προστασία της υγείας των εργαζομένων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.