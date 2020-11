Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος: έκκληση σε ιδιώτες γιατρούς να στηρίξουν το ΕΣΥ

Κάλεσμα του προέδρου του ΠΙΣ για συμβολή των ιδιωτών γιατρών στο επιβαρυμένο σύστημα Υγείας. Καμπανάκι για την τήρηση των μέτρων.

Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε στη μείωση της διασποράς του SARS-CoV-2, αναφέρει σε μήνυμά του ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. «Η τήρηση των μέτρων που έλαβε η Πολιτεία, δεν πρέπει να γίνεται επειδή μας επιβλήθηκε ή για τον φόβο προστίμου, αλλά επειδή επιλέγουμε να προστατευθούμε και να συμβάλουμε στην προσπάθεια που κάνουν τα κράτη παγκοσμίως», τόνισε.

Προσέθεσε επίσης ότι η χρήση μάσκας παντού, το συχνό πλύσιμο των χεριών, η απόσταση ασφαλείας -ειδικά από τους πιο ηλικιωμένους-, η διαπαιδαγώγηση των πιο νέων στην ανάγκη προστασίας από τον ιό, «είναι όσα εσείς, σε προσωπικό επίπεδο μπορείτε να κάνετε για τον περιορισμό της κυκλοφορίας του SARS-CoV-2 και τη μείωση των περιστατικών COVID-19».

Τα καλά νέα, με τα εμβόλια, που δείχνουν να δημιουργούν καλή ανοσολογική απόκριση, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΙΣ, «μάς δίνουν δύναμη και ελπίδα αλλά το φως στο τούνελ της πανδημίας δεν είναι πολύ κοντά. Σε κάθε περίπτωση, όσο κι αν αργήσουν οι θεραπείες και τα εμβόλια, αυτή είναι μια υγειονομική κρίση με αρχή, μέση και τέλος. Δεν είναι για πάντα! Ως εκ τούτου, η υπομονή που καλούμαστε να επιδείξουμε, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μας οδηγήσει σε αρνητικές σκέψεις και συμπεριφορές. Το μόνο που χρειάζεται η ανθρωπότητα και η επιστημονική έρευνα, είναι χρόνος. Και ο καθένας από εμάς μπορεί να χαρίσει αυτόν τον χρόνο προσέχοντας την υγεία του και τηρώντας τα μέτρα προστασίας στην κοινότητα όπου ζει».

Απευθυνόμενος στους συναδέλφους του γιατρούς ο κ. Εξαδάκτυλος αναφέρει:

«Βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και είναι ώρα όλοι να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας από όποια θέση κι αν βρισκόμαστε. Εμείς οι γιατροί βρισκόμαστε αυτονόητα στη πρώτη γραμμή και, ως οφείλουμε, θα πράξουμε το καθήκον μας για την προάσπιση της ανθρώπινης ζωής.

Η αντιμετώπιση της πανδημίας σε αυτήν τη φάση απαιτεί την ενεργό παρουσία όλων μας. Οι συνάδελφοί μας της πρώτης γραμμής εντός των νοσοκομείων εξαντλούνται, όπως και εκείνοι της πρώτης γραμμής εκτός νοσοκομείων. Ο ιός σαρώνει τις διαχωριστικές γραμμές και καλούμαστε όλοι οι ιατροί της χώρας να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας. Την άνοιξη ο ιδιωτικός τομέας ύψωσε εθελοντικά αποτελεσματικό ανάχωμα επιτυγχάνοντας οι αριθμοί των ασθενών στα νοσοκομεία να είναι διαχειρίσιμοι. Τώρα οι αριθμοί απαιτούν την παρουσία μας παντού. Εντός και εκτός νοσοκομείων συμβουλεύοντας, υποστηρίζοντας, περιθάλποντας κατ' οίκον, νοσηλεύοντας, θα κερδίσουμε την μάχη». Ο κ. Εξαδάκτυλος καλεί τους γιατρούς να προσέχουν ιδιαίτερα την ατομική τους ασφάλεια όπως και των οικογενειών τους, τονίζοντας ότι «είμαστε χρήσιμοι όταν είμαστε υγιείς. Καλή δύναμη σε όλους!».