“The 2Night Show” με ξεχωριστούς καλεσμένους την Πέμπτη (εικόνες)

Καλλιτέχνες μιλούν για την καριέρα και την καθημερινότητα τους, ενώ ένα ζευγάρι κάνει αποκαλύψεις για τον επικείμενο γάμο του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Μαρία Κωνσταντάκη, σε μια απολαυστική συνέντευξη. Η αγαπητή ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός του EASY 97,2 περιγράφει πώς περνάει την δεύτερη καραντίνα παρέα με το σκυλάκι της την Γκόλφω και εξηγεί τους λόγους που απουσιάζει φέτος από την τηλεόραση.

Με χιουμοριστική διάθεση μιλάει για την προσωπική της ζωή και παραδέχεται τους λανθασμένους χειρισμούς που έχει κάνει στο παρελθόν στα προσωπικά της. Τέλος, αποκαλύπτει το ενδεχόμενο να προβληθεί τηλεοπτικά η διαδικτυακή σειρά «Οι Εγκλωβισμένες», η οποία έκανε θραύση στην πρώτη καραντίνα.

Η Σοφία Αρβανίτη μιλά για την επάνοδό της στη μουσική και τη δισκογραφία, μετά από πολλά χρόνια απουσίας και παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Αν Μια Μέρα Σε Χάσω», το οποίο ηχογράφησε την περίοδο της πρώτης καραντίνας, κάτω από άκρα μυστικότητα.

Μεταξύ άλλων, κάνει αναδρομή στο παρελθόν, θυμάται τα πρώτα της βήματα στη μουσική και τις συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού πενταγράμμου.

Ο Λάμπρος Χούτος και η Ματίνα Ζάρα μιλούν στον Γρηγόρη για τον επικείμενο γάμο τους… Πώς είναι διαμορφωμένη η καθημερινότητα τους; Ζηλεύει ο ένας τον άλλον και πώς βιώνουν τη σχέση τους τώρα που είναι αρραβωνιασμένοι; Τέλος, η Ματίνα Ζάρα, με τη συνοδεία κιθάρας, μας μαγεύει με την υπέροχη φωνή της.

Όλα αυτά, στο “The 2night Show” την Πέμπτη στις 23:30, στον ΑΝΤ1!

