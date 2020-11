Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια-Τσαβούσογλου

Τι συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας κατά την ολιγόλεπτη συνομιλία που είχαν.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, καθώς ο κ. Τσαβούσογλου επικοινώνησε προκειμένου να ενημερωθεί για την υγεία του.

«Ο κ. Δένδιας δέχθηκε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Μ. Τσαβούσογλου, τον οποίο ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον του για την υγεία του και τον διαβεβαίωσε ότι παραμένει καλά και βρίσκεται σε καραντίνα για καθαρά προληπτικούς λόγους», αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter το Υπουργείο Εξωτερικών.

Νωρίτερα, ωστόσο, η Άγκυρα “τορπίλισε” εκ νέου την προσπάθεια ελληνοτουρκικής προσέγγισης, καθώς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως δεν έχει καμία ισχύ και αξία η ανακοίνωση της Αθήνας για τη νέα ΝAVTEX σχετικά με το Oruc Reis, χαρακτηρίζoντας «μαξιμαλιστικές» τις αξιώσεις της Ελλάδας για τα θαλάσσια σύνορα.