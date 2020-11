Πολιτική

Κορονοϊός - Γεννηματά: Αρκετά με τα λόγια, τώρα είναι η ώρα για πράξεις (βίντεο)

Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση ότι επιδίδονται σε… κοκορομαχίες.

«Τους τελευταίες περίπου εννέα μήνες, την ζωή μας την ορίζει ο κορονοϊός. Μας επιβάλει να ζούμε και να δουλεύουμε διαφορετικά. Να σκεφτόμαστε και να αγαπάμε διαφορετικά. Δυστυχώς είναι ολοφάνερο, ότι ένα πράγμα δεν αλλάζει, η εμμονή της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε αχρείαστες κοκορομαχίες και το κλίμα έντασης, πόλωσης και διχασμού» τόνισε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, ξεκινώντας την ομιλία της στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την κατάσταση στη χώρα με την πανδημία.

«Στέλνω μήνυμα αλληλεγγύης σε όσους δίνουν μάχη για τη ζωή τους, στις ΜΕΘ, αλλά στο ΕΣΥ» ανέφερε στη συνέχεια η κ. Γεννηματά, σημειώνοντας πως «Το πρώτο κύμα της πανδημίας ήταν μια συνάντηση με το άγνωστο και βάλαμε όλοι πλάτη. Μείναμε όλοι σπίτι ακούσαμε τους ειδικούς. Δώσαμε το χρόνο στη Κυβέρνηση να οργανωθεί, σε όλα τα επίπεδα, με προτεραιότητα την ενίσχυση και στήριξη του ΕΣΥ. Προτείναμε πως μπορεί να στηριχτεί το ΕΣΥ, πώς να σταθεί όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονομία» είπε και αναφέρθηκε σε σειρά προτάσεων που κατέθεσε το ΚΙΝΑΛ όλο αυτό το διάστημα.

Αναφερόμενη στις επιπτώσεις που έχει ο κορονοϊός, στην κοινωνία και την οικονομία ειδικότερα, η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, σημείωσε πως «εμείς σήμερα θα γυρίσουμε στα σπίτια μας και ξέρουμε ότι κάποια θέματα τα έχουμε λυμένα. Για κάποιους άλλους δεν ισχύει αυτό. Να σκοτωθούμε μεταξύ μας για να δούμε πώς θα στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που καταστρέφονται σήμερα», είπε.

«Κύριε Πρωθυπουργέ, είχατε προτάσεις, χρόνο, απεριόριστη κοινωνική και πολιτική στήριξη και χρήματα για να κινηθείτε ώστε να μην καταλήξουμε εδώ. Εάν οι επιστήμονες σας είπαν να πάρετε μέτρα νωρίτερα και δεν το κάνατε, κακώς», τόνισε.

Και συμπλήρωσε «η Κυβέρνηση φοβάται και να πει τη λέξη Μέσα Μαζικής Μεταφοράς», ασκώντας κριτική για τους χειρισμούς της σε συγκεκριμένους τομείς της κοινωνικο-οικονομικής ζωής της χώρας.