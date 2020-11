Παράξενα

Έζησαν δεκαετίες μαζί - Πέθαναν με μια μέρα διαφορά

Μετά από δεκαετίες γάμου, οάνδρας και η γυναίκα έχασαν την μάχη με τον κορονοϊό, με διαφορά λίγω ωρών.

Συγκλονίζει η ιστορία του ζευγαριού από το Βόλο, που πέθανε από κορονοϊό, με μια μέρα διαφορά.

Ο 90χρονος και η 86χρονη ήταν παντρεμένοι για πάνω από 60 χρόνια και την τελευταία εβδομάδα νοσηλεύονταν στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο του Βόλου.

Η ήδη επιβαρυμένη υγεία τους επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τον κορονοϊό κι έτσι, τα ξημερώματα της Τρίτης, ο άνδρας άφησε την τελευταία του. Σχεδόν 24 ώρες αργότερα, έφυγε από τη ζωή και η γυναίκα του.

Το αγαπημένο ανδρόγυνο ήταν μαζί στη ζωή, μαζί και στο θάνατο.

Η ιστορία τους έχει συγκινήσει νοσηλευτές και γιατρούς μέσα στο Αχιλλοπούλειο.

Πηγή: taxydromos.gr