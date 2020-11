Κοινωνία

Δολοφονία επιχειρηματία: βρέθηκε δεμένος σε καρέκλα

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τις έρευνες τη Αστυνομίας.

(εικόνα αρχείου)

Σοκ προκαλεί δολοφονία επιχειρηματία που διατηρούσε κατάστημα στο κέντρο της Χαλκίδας.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο σπίτι του.

Ο επιχειρηματίας έμενε στην Έξω Παναγίτσα, όπου βρέθηκε σήμερα το πρωί, δολοφονημένος και δεμένος σε καρέκλα μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι εισήλθαν στο σπίτι με σκοπό να ληστέψουν τον άτυχο άνδρα, τον οποίο έδεσαν σε μια καρέκλα και για άγνωστους ακόμη λόγους τον δολοφόνησαν.

Πηγή: eviathema.gr