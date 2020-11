Κόσμος

Φιλιππίνες: Φονικό πέρασμα του τυφώνα Βάμκο (εικόνες)

Οι χειρότερες πλημμύρες που έχουν σημειωθεί στη Μανίλα τα τελευταία χρόνια. Εικόνες σοκ από τη χώρα.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Ροντρίγο Ντουτέρτε ζήτησε σήμερα από τις κυβερνητικές υπηρεσίες να επιταχύνουν την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές μετά το πέρασμα του τυφώνα Βάμκο από τη χώρα, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπων και τις χειρότερες πλημμύρες που έχουν σημειωθεί εδώ και χρόνια στη Μανίλα.

Ο Ντουτέρτε αποχώρησε εσπευσμένα από την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της νοτιοανατολικής Ασίας προκειμένου να επιθεωρήσει τις ζημιές που προκάλεσε ο Βάμκο, λίγη ώρα μετά την ομιλία του στη διάρκεια της οποίας είχε καλέσει τους ομολόγους του να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι καταστροφές των τελευταίων εβδομάδων αποτελούν “σαφή υπενθύμιση της άμεσης ανάγκης να αναληφθεί κοινή δράση για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής”, είχε προειδοποιήσει ο Φιλιππινέζος πρόεδρος.

Ο τυφώνας, ο όγδοος που πλήττει τις Φιλιππίνες σε διάστημα δύο μηνών και ο 21ος για φέτος, ανάγκασε τους πολίτες να ανέβουν στις στέγες των σπιτιών τους για να σωθούν καθώς δεκάδες χιλιάδες σπίτια βρέθηκαν κάτω από το νερό.

Οι νεκροί εντοπίζονται κυρίως στο νησί Λουζόν, όπου ζει ο μισός πληθυσμός των 108 εκατομμυρίων πολιτών των Φιλιππίνων. Πρόκειται για ανθρώπους που πνίγηκαν, έναν ηλικιωμένο που τον χτύπησε ένα δέντρο και τρεις εργάτες που σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η αποθήκη μέσα στην οποία εργάζονταν.

Ο Βάμκο έπληξε περιοχές που δεν είχαν ακόμη συνέλθει από το πέρασμα του τυφώνα Γκόνι, του ισχυρότερου μέχρι στιγμής φέτος, ο οποίος κόστισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους και προκάλεσε καταστροφές σε χιλιάδες σπίτια νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους πριν από την άφιξη του Βάμκο, αργά χθες Τετάρτη. Τον τυφώνα συνόδευαν άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 155 χιλιομέτρων την ώρα.

Περίπου τρία εκατομμύρια νοικοκυριά μέσα και γύρω από τη Μανίλα είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τους πολίτες να προσπαθούν να περισώσουν ό,τι μπορούν από τα νερά που σε πολλά σημεία ξεπερνούν σε ύψος το ένα μέτρο.

“Πολλές περιοχές βρίσκονται κάτω από το νερό. Έχουν γίνει πολλές κλήσεις για βοήθεια”, δήλωσε ο 53χρονος Ριζάλ Ρουέλ Σάντος, ένας συνταξιούχος υπάλληλος της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι πλημμύρες στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων θυμίζουν τον τυφώνα Κετσάνα, γνωστό στη χώρα ως τροπική καταιγίδα Οντόι, από τον οποίο σκοτώθηκαν το 2009 εκατοντάδες άνθρωποι.

Αξιωματούχοι της πολιτικής προστασίας επεσήμαναν ότι οι βροχές που προκάλεσε ο Βάλκο “πλησίαζαν σε όγκο” σε αυτές της Οντόι και εκτίμησαν ότι ενδέχεται να σημειωθούν και άλλες πλημμύρες.

Ο Βάμκο κατευθύνεται τώρα προς το Βιετνάμ, όπου τον τελευταίο μήνα πλημμύρες και κατολισθήσεις έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 160 ανθρώπους στο κεντρικό τμήμα της χώρας και έχουν αφήσει πίσω τους δεκάδες αγνοούμενους και 390.000 κατεστραμμένα σπίτια.