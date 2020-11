Κοινωνία

Συνελήφθη τσαντάκιας και αποκαλύφθηκε η δράση του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξιχνιάστηκαν άλλες δύο περιπτώσεις κλοπών, η μία από αυτές σε σπίτι.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένας Έλληνας συνελήφθη για αρπαγή τσάντας από γυναίκα, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η τσάντα περιείχε προσωπικά έγγραφα, διάφορα αντικείμενα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο δράστης εντοπίστηκε αμέσως, το απόγευμα της Τετάρτης και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ η αφαιρεθείσα τσάντα βρέθηκε και αποδόθηκε στην παθούσα.

Η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο “φως” τη δράση του κακοποιού, ο οποίος στις 20 Οκτωβρίου είχε διαπράξει ακόμα μια κλοπή τσάντας, αλλά και στις 11 Νοεμβρίου είχε διαπράξει κλοπή σε οικία, αφαιρώντας κοσμήματα και ηλεκτρική συσκευή. Μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στην παθούσα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.