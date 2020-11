Κοινωνία

Πολυτεχνείο: Παρέμβαση εισαγγελέα σε κάλεσμα για συμμετοχή στις εκδηλώσεις

Προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε ανυπακοή.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε το κάλεσμα της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) για συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου, παρότι έχει ανακοινωθεί ότι δεν θα επιτρέπουν φέτος για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, εν μέσω έξαρσης της πανδημίας.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, η Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, Κατερίνα Καραγιαννακίδου, παρήγγειλε από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε ανυπακοή.

Στο επίκεντρο της έρευνας θα βρεθούν δηλώσεις της προέδρου της ΕΝΙΘ, Δάφνης Κατσίμπα, σε τηλεοπτική εκπομπή. Στο πλαίσιο της έρευνας θα συγκεντρωθεί το υλικό από τις επίμαχες δηλώσεις, ενώ θα κληθεί και η Πρόεδρος της ΕΝΙΘ να δώσει εξηγήσεις.

Την Τετάρτη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ότι φέτος δεν γίνουν πορείες για το Πολυτεχνείο.