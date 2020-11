Πολιτική

Κορονοϊός - Κουτσούμπας: Βαφτίσατε “θωράκιση” του ΕΣΥ τα “μπαλώματα”

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ καταλόγισε στην Κυβέρνηση ολιγωρία στην επιβολή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε έκτακτες, στιγμές. Με ορατό τον κίνδυνο η εξάπλωση της πανδημίας να πάρει μεγάλες διαστάσεις και το ΕΣΥ να βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση», είπε ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη συζήτηση για την κατάσταση στη χώρα κατά την περίοδο της πανδημίας.

Χαρακτηρίζοντας «κρίσιμη» την κατάσταση, «γιατί χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται στα όριά τους» και πως πλέον δεν μετράμε κρούσματα, αλλά «πλέον στεκόμαστε στους δεκάδες νεκρούς καθημερινά», ο κ. Κουτσούμπας τόνισε πως «Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτα μέτρα. Μέτρα, που η κυβέρνησή σας θα έπρεπε να είχε πάρει από την πρώτη στιγμή. Μπορούσατε αλλά δεν τα πήρατε από συνειδητή επιλογή», είπε.

Συνεχίζοντας ο κ. Κουτσούμπας επεσήμανε πως «η κριτική μας δεν αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά τις δικές σας πολιτικές επιλογές» και εξήγησε «Μπορούσατε να θωρακίσετε το ΕΣΥ με μαζικές προσλήψεις προσωπικού, όπως σας φώναζαν οι γιατροί και οι υγειονομικοί. Αντί για αυτό βαφτίσατε θωράκιση τα μπαλώματα και την ανακύκλωση του προσωπικού.

Μπορούσατε να πάρετε μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς με βάση τις προτάσεις των σωματείων. Δεν το κάνατε γιατί την προστασία την θεωρείτε κόστος. Και το κόστος απειλεί την καπιταλιστική κερδοφορία.

Μπορούσατε να προχωρήσετε σε προσλήψεις εκπαιδευτικών, αντί αυτού αυξήσατε τους μαθητές στους 27 ανά τάξη.

Μπορούσατε να πάρετε μέτρα για τα ΜΜΜ. Αλλά εσείς απαντήσατε με κυνισμό: τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είπατε κ. Πρωθυπουργέ και ο κόσμος είναι στοιβαγμένος σαν την σαρδέλα σε αυτά…».

«Αντί να πάρετε τα αναγκαία μέτρα εννιά μήνες τώρα, επιλέγετε να πορεύεστε με σημαία την ατομική ευθύνη» συμπλήρωσε ο κ. Κουτσούμπας.