Απίστευτη απάτη: Πώς επιχειρηματίας έστειλε χιλιάδες ευρώ σε επιτήδειους

Το τέχνασμα που χρησιμοποίησαν σε βάρος του και η «μηχανή» με την οποία απέσπασαν το μεγάλο ποσό.

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες στην τοπική κοινωνία της Μυκόνου για την απάτη εις βάρος του αντιδημάρχου Αλέκου Κουκά με θύματα καταστηματάρχες της Μυκόνου που έπεσαν στα δίχτυα απατεώνων.

Όπως έγινε γνωστό, οι δράστες προφασιζόμενοι και επικαλούμενοι το όνομα του Αλέκου Κουκά, εξαπάτησαν γνωστό φούρνο στο νησί αποσπώντας μέσω τραπεζικής μεταφοράς το ποσό των 8.000 ευρώ.

Οι δράστες τηλεφώνησαν στο αρτοποιείο, χρησιμοποίησαν το όνομα του αντιδημάρχου και έκαναν παραγγελία της τάξεως των 800 ευρώ, «για τις ανάγκες του δήμου» όπως ανέφεραν για 1 εβδομάδα.

Ζήτησαν τον τραπεζικό λογαριασμό του καταστηματάρχη και αφού ρώτησαν το ύψος του ποσού που πρέπει να καταθέσουν, με πλαστή απόδειξη από την τράπεζα ανέφεραν πως έκαναν λάθος και αντί για τα 800 ευρώ της παραγγελίας κατέθεσαν 8.000 ευρώ.

Ο ανυποψίαστος αρτοποιός επέστρεψε στον λογαριασμό το «λάθος» και έτσι 8.000 ευρώ έκαναν φτερά. Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η απάτη έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας και ήδη η αστυνομία του νησιού σε συνεργασία με το ηλεκτρονικό έγκλημα κινούνται στα ίχνη των δραστών.

Παράλληλα εφιστούν την προσοχή στους κατοίκους και τους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις τραπεζικές συναλλαγές. Οι δράστες πάτησαν στο γεγονός ότι ο αντιδήμαρχος είναι απόλυτα φερέγγυος στην τοπική κοινωνία και επικαλούμενοι το όνομα του εξαπάτησαν αθώους πολίτες.