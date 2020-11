Κόσμος

Αίγυπτος: Συντριβή ελικοπτέρου

Σκοτώθηκαν μέλη της πολυεθνούς δύναμης παρατηρητών στη χερσόνησο του Σινά. Αδιευκρίνιστα τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος.

(φωτογραφία αρχείου)

Επτά μέλη της Πολυεθνούς Δύναμης Παρατηρητών στο αιγυπτιακό Σινά, (πέντε Αμερικανοί, ένας Γάλλος και ένας Τσέχος), σκοτώθηκαν κατά την πτώση του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν. «Πέντε Αμερικανοί, ένας Γάλλος και ένας Τσέχος σκοτώθηκαν», όλοι μέλη της Πολυεθνούς Δύναμης που είναι επιφορτισμένη με την επιτήρηση της ειρήνης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, δήλωσε ισραηλινή πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.

Το Ισραήλ είναι από τους ιδρυτές της ανεξάρτητης αυτής αποστολής, η οποία δεν συνδέεται με τον ΟΗΕ. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός προσέφερε την βοήθεια μίας επίλεκτης μονάδας του για την επί τόπου συνδρομή των «τραυματιών», ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

«Ερευνούμε ενεργητικά περιστατικό που αφορά ένα από τα ελικόπτερά μας», δήλωσε από το Κάιρο ο Μπραντ Λιντς, αξιωματούχος της Πολυεθνούς Δύναμης.

Τα παραρτήματα της ειρηνευτικής συμφωνίας του 1979 ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο προβλέπουν την αποστρατιωτικοποίηση του Σινά, όπου έχει αναπτυχθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 αυτή η πολυεθνής δύναμη (MFO - Multilateral Force and Observers), τοποτηρητής της συμφωνίας.

Σήμερα αριθμεί περί τους 1.100 στρατιώτες διαφόρων εθνικοτήτων που έχουν αναπτυχθεί στο αιγυπτιακό Σινά, όπου δραστηριοποιούνται ένοπλες οργανώσεις, ανάμεσά τους και τοπική πτέρυγα του “Ισλαμικού Κράτους”.