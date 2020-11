Life

Το “παράπονο” μιας 10χρονης στον Πρωθυπουργό και η απάντηση Μητσοτάκη (εικόνα)

Η επιστολή που έστειλε η μικρή μαθήτρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

(εικόνα αρχείου)

Αγωνία για τα επικείμενα γενέθλιά της εξέφρασε με επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια δεκάχρονη, μαθήτρια Δημοτικού Σχολείου της Ηγουμενίτσας, λίγες μέρες πριν από το lockdown.

Στο γράμμα της γράφει:

«Κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας γράφω αυτό το γράμμα γιατί σε 26 μέρες έχω τα γενέθλιά μου και ανησυχώ ότι άμα μας βάλετε σε lockdown δεν θα μπορέσω να κάνω πάρτι γενεθλίων. Οι φίλοι μου δεν θα μπορούν να έρθουν και έτσι θα είμαι μόνη μου και τα γενέθλιά μου θα είναι χάλια», έγραφε η μικρή στις 31 Οκτωβρίου στην επιστολή της.

Και συνέχισε απαριθμώντας, όσα της στέρησε ο κορονοϊός και σαν γνήσια Ηπειρώτισσα δεν παρέλειψε τα… πανηγύρια του καλοκαιριού:

«Οπότε, αν έχετε σκοπό να μας βάλετε σε καραντίνα πάλι να ξέρετε πως θα μου χρωστάτε τα γενέθλιά μου. Ήδη μου χρωστάτε Καρναβάλι, Πάσχα, 15Αύγουστο, Καθαρά Δευτέρα, Πρωτομαγιά και όλα τα πανηγύρια του καλοκαιριού».

Η επιστολή της δεκάχρονης, ταχυδρομήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και η χειρόγραφη απάντηση από τον Πρωθυπουργό έφτασε με συστημένη επιστολή, στο σπίτι της μικρής στην Ηγουμενίτσα:

«Αγαπητή μου…

Λυπάμαι πάρα πολύ που το lockdown θα σου χαλάσει τα σχέδιά σου αλλά καταλαβαίνεις ότι γίνεται για να προστατέψουμε αυτούς που αγαπάμε περισσότερο.

Σου εύχομαι χρόνια πολλά και είμαι σίγουρος ότι του χρόνου θα κάνεις το πιο ωραίο και μεγάλο πάρτι γενεθλίων».

Και μπορεί η μικρή να έχασε το πάρτι γενεθλίων, αλλά εισέπραξε… πρωθυπουργικές ευχές!