Κοινωνία

Σωφρονιστικός υπάλληλος συνελήφθη ως “βαποράκι” ναρκωτικών (εικόνες)

Επιχείρησε να περάσει στις φυλακές ηρωίνη και κάνναβη. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ βρέθηκαν στην κατοχή του

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης σωφρονιστικός υπάλληλος του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, την ώρα που -εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του- επιχείρησε να εισάγει στο εν λόγω Κατάστημα Κράτησης ηρωίνη και κάνναβη.

Η σύλληψη έγινε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Στην κατοχή του και από την έρευνα που επακολούθησε στην οικία και το αυτοκίνητό του, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού μικτού βάρους 125 γραμμαρίων,

2 συσκευασίες κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 810 γραμμαρίων,

πιστόλι με 2 γεμιστήρες και δέκα (10) φυσίγγια,

αυτοκίνητο,

κινητό τηλέφωνο και

38.750 ευρώ.

Ο συλληφθείς με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής σε εξέλιξη βρίσκεται ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.