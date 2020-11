Κοινωνία

Φόνος στην Αγία Βαρβάρα: Προφυλακιστέοι η κόρη του θύματος και οι δύο ανήλικοι

Τι υποστήριξαν ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων. Η "σύγκρουση" με την απολογία του 16χρονου.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν η 15χρονη και ο 17χρονος για την άγρια δολοφονία της 50χρονης μητέρας της ανήλικης στην Αγία Βαρβάρα.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακρίτρια ανηλίκων και εισαγγελέας διέταξαν την προφυλάκιση των δύο κατηγορουμένων με την 15χρονη να επιμένει στην απολογία της πως δεν βρισκόταν στο δωμάτιο, όπου βρήκε άγριο θάνατο με 70 μαχαιριές η μητέρα της, αλλά σε διπλανό χώρο, όπου άκουγε τρέμοντας τις κραυγές της άτυχης γυναίκας από το δωμάτιο, χωρίς να κάνει κάτι για να αποτρέψει το έγκλημα. Ωστόσο, δεν αρνήθηκε ότι μαζί με τον ανήλικο 17χρόνο σύντροφο της, σχεδίασαν τη δολοφονία της μητέρας της.

Φέρεται να υπέδειξε τον 16χρονο ως τον δράστη της δολοφονίας, λέγοντας ότι τον χρειάζονταν για βοήθεια και πως ο ίδιος επέμενε να λάβει μέρος στη δολοφονία, χωρίς όμως να του έχουν υποσχεθεί χρήματα ως αντάλλαγμα. Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε ότι ο 16χρονος έστελνε μηνύματα στο Facebook ρωτώντας πότε θα γίνει το έγκλημα.

Ο δικηγόρος της 15χρονης, Σπύρος Δημητρίου, υπέβαλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και τοξικολογικής εξέτασης και δήλωσε ότι “η 15χρονη ανέφερε στην ανακρίτρια πως έχει μετανιώσει, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι έχει συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει”.

Ο 17χρονος από τη Ρουμανία φέρεται να επέμεινε στα όσα είπε προανακριτικά στους αστυνομικούς, υποδεικνύοντας ως φυσικό αυτουργό της δολοφονίας τον 16χρονο.

Οι ισχυρισμοί της 15χρονης και του 17χρονου έρχονται σε σύγκρουση με όσα υποστήριξε χθες στην απολογία του ο 16χρόνος, ο οποίος επίσης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

«Δεν τη σκότωσα εγώ. Ζητάω συγγνώμη. Ήμουν μπροστά στο φόνο. Το λάθος μου είναι ότι δεν τον εμπόδισα. Έμεινα μαζί τους από φόβο. Με απείλησαν ότι αν φύγω θα φορτώσουν σε εμένα το έγκλημα. Δεν ήξερα τι θα συμβεί. Μου είχαν πει ότι θα κλέβαμε μια πιστωτική κάρτα για να πάμε για ψώνια. Τον φόνο τον έκανε μόνος του ο 17χρονος. Η κοπέλα ήταν στο διπλανό δωμάτιο» φέρεται να ανέφερε ο 16χρονος στην απολογία του.