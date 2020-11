Οικονομία

Mητσοτάκης: Αναστολή πλειστηριασμών, οικονομική ενίσχυση σε αδύναμους

Το υπουργείο Οικονομικών καλείται να εξειδικεύσει σχεδιασμούς έξτρα οικονομικής ενίσχυσης για τις γιορτές.

Την οικονομική ενίσχυση των πιο αδύναμων νοικοκυριών τα Χριστούγεννα, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τριτολογία του στη Βουλή. Απαντώντας σε σχετική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «από τη στιγμή που υπάρχει η ταμειακή δυνατότητα και ίσως κάποια νοικοκυριά έχουν μείνει έξω από το υπάρχον πλαίσιο στήριξης ή χρειάζονται περαιτέρω στήριξη, η κυβέρνηση θα το κάνει. Το πόσα, που και πώς, θα εξειδικευθεί από το οικονομικό επιτελείο», σημείωσε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε αναστολή των πλειστηριασμών, καθώς, όπως είπε, «θα υπάρξει με τη σχετική ρύθμιση που θα φέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, για την αντιμετώπιση της κρίσης», ενώ όσον αφορά τα περί επίταξης, είπε ότι «αν είχαμε προχωρήσει σε επίταξη κλινών του ιδιωτικού τομέα τον Μάρτιο, θα είχαμε δαπανήσει αχρείαστα χρήματα, χωρίς να χρειαστούμε ούτε μία από τις κλίνες εντατικής».

Σχετικά με την παιδεία, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Δεν έχει άδικο ο κ. Τσίπρας όταν λέει ότι δεν είναι δυνατόν νοικοκυριά να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τεχνική υποδομή, π.χ. αν σε μια οικογένεια είναι πάνω από ένα παιδί ή υπάρχει ένας εργαζόμενος γονέας με τηλεργασία». Έκανε γνωστό ότι δρομολογούνται προγράμματα υποστήριξης με laptop και πάνω από 40.000 ταμπλέτες έχουν δοθεί στα σχολεία. Στόχος, σημείωσε, είναι να γίνουν 90.000 έως τον Φεβρουάριο.

Για το ενδεχόμενο μαζικών τεστ, είπε ότι «δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή -ίσως και δεν θα ήταν χρήσιμο- να κάνουμε σε όλους τους μαθητές των σχολείων», όμως την μεθεπόμενη εβδομάδα, ανάφερε, «έξυπνα και στοχευμένα τεστ θα γίνουν σε μαθητές Λυκείου για να δούμε αν θα ανοίξουμε τα σχολεία τέλος του μήνα ή θα δοθεί παράταση κάποιες εβδομάδας ακόμα».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι θα ζητήσει απ’ όλους τους πολιτικούς αρχηγούς «να επαναλαμβάνουν αυτές τις μέρες το βασικό μήνυμα ‘περιορίστε τις αχρείαστες μετακινήσεις’», ενώ προανήγγειλε αυξημένους ελέγχους σε χώρους εργασίας από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Όσον αφορά το εμβόλιο, όπως είπε, «θα έρθει και θα αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Όμως θα χρειαστεί να αντέξουμε λίγους μήνες ακόμα. Δεν μπορεί, όταν με το καλό ξαναρχίσουμε να ανοίγουμε, να έχουμε όλοι την ίδια αντιμετώπιση όπως μετά το πρώτο κύμα, δηλαδή εφησυχασμός και ανακούφιση ότι τελείωσε. Δεν πρέπει να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος, ιδίως ενόψει των Χριστουγέννων. Αν ξανανοίξουμε και βρεθούμε στις αρχές Ιανουαρίου όπως τώρα, θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό».