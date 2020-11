Παράξενα

Υιοθέτησαν αδέσποτα για να βγαίνουν βόλτα στην καραντίνα! (βίντεο)

Τι αναφέρουν εκπρόσωποι σωματείου για το ξαφνικό αυξημένο ενδιαφέρον. Δεκάδες χιλιάδες οι έλεγχοι καθημερινά στους δρόμους.

«Εκεί που χτυπούσε σπάνια το τηλέφωνο για υιοθεσίες, μέσα σε λίγες μέρες δεχτήκαμε όσα αιτήματα δεχόμαστε συνολικά όλο τον χρόνο», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Εύη Καλαϊτζίδου από τη Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Οργάνωση «Νοιάζομαι» ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν σε ανεύθυνες υιοθεσίες.

«Έχουμε, για παράδειγμα, τον Ντεξ που είναι πίτμπουλ και περιμένει για υιοθεσία εδώ και δύο χρόνια και μέσα σε 3 μέρες είχαμε 4 ενδιαφερόμενους!», λέει χαρακτηριστικά η κ. Καλαϊτζίδου.

«Είναι μάλιστα ενδεικτικό», σύμφωνα με την ίδια, «ότι δεχόμαστε πλέον απανωτά αιτήματα να έρθουν στο καταφύγιό μας και να γνωρίσουν τα σκυλιά μας, τη στιγμή που γενικότερα, ήταν σχεδόν μηδενικές οι επισκέψεις».

Αυτό που υποψιάζει, μάλιστα, την κ. Καλαϊτζίδου για τα κίνητρα των ενδιαφερόμενων, είναι το γεγονός ότι ζητούν να γίνουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες υιοθεσίας και να παραλάβουν άμεσα το σκυλί.

«Κάτι τέτοιο φυσικά δεν γίνεται γιατί ακολουθούμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και οι υιοθεσίες που κάνουμε, γίνονται μέσω δήμων. Στην υιοθεσία πρέπει να γνωρίσεις το ζώο, να δεις και συ αλλά και το σκυλί αν "ταιριάζεται", να μιλήσεις με τον εκπαιδευτή του, να γίνουν οι εξετάσεις στον κτηνίατρο και να υλοποιηθεί στη συνέχεια, όλη η προβλεπόμενη διαδικασία», λέει η υπεύθυνη της φιλοζωικής.

Τους ενδοιασμούς της ενισχύει επιπλέον και το γεγονός ότι επειδή όλα τα ζώα του καταφυγίου είναι μεγαλόσωμα, υπάρχει γενικά μειωμένο ενδιαφέρον για την υιοθεσία τους.

«Επειδή είναι ενήλικα και μεγαλόσωμα, δεν τα θέλουν. Είναι στα αζήτητα επειδή επικρατεί η λανθασμένη αντίληψη ότι είναι δύσκολα στο χειρισμό και πιάνουν ...χώρο στο διαμέρισμα.

Αυτά τα σκυλιά όμως είναι πιο ήρεμα από τα στριφνά, πολλές φορές, μικρόσωμα που γαβγίζουν συνέχεια και δεν θέλουν πια τόσο πολύ χώρο», σημειώνει.

Καταλήγοντας, διευκρινίζει ότι είναι ανοιχτοί στις υιοθεσίες, χωρίς να απορρίπτουν κάποιον αλλά τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα ζώα θα βρουν τον κατάλληλο και μόνιμο ιδιοκτήτη και όχι έναν περιστασιακό.