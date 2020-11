Πολιτική

Δελλατόλας – Αμυράς στον ΑΝΤ1 για τον κορονοϊό και την “μάχη” στην Βουλή (βίντεο)

Πως σχολιάζουν τα επιχειρήματα Μητσοτάκη και Τσίπρα, τι λένε για το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, το lockdown και την πολιτική κόντρα εν μέσω πανδημίας.