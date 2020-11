Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown - Εξαδάκτυλος: ώρα για αυστηρότερα μέτρα – να κλείσουν όλα τα σχολεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν υπάρχει η αναμενόμενη απόδοση των μέτρων, ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τονίζει ο Πρόεδρος του ΠΙΣ.