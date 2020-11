Άγιο Όρος

Κορονοϊός - Άγιο Όρος: Απαγόρευση εισόδου σε προσκυνητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έξοδος μοναχών από το Άγιο Όρος θα γίνεται με την επίδειξη της σχετικής άδειας από την Μονή.

Την απαγόρευση προσκυνηματικών επισκέψεων ως τις 30 Νοεμβρίου αποφάσισε η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, στο πλαίσιο πρόληψης της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Με ανακοίνωση που απέστειλε προς τις μονές , μετά από συνεδρίασή της τη Δευτέρα, η Ιερά Κοινότητα ορίζει ότι δε θα επιτρέπονται οι επισκέψεις λαϊκών προσκυνητών, με εξαίρεση ελάχιστο αριθμό εργαζομένων και συνεργατών των μονών, μόνο με την επίδειξη της πρόσκλησης από τη μονή και μόνο για τη μονή που έχει εκδοθεί. Επίσης, απαγορεύεται η μετακίνησή τους πέραν της μονής για την οποία ισχύει η πρόσκληση, προς άλλη μονή. Ακόμη, η έξοδος μοναχών από το Άγιο Όρος θα γίνεται με την επίδειξη της άδειας εξόδου που εκδίδεται από κάθε μονή.

Με άλλη απόφαση, ορίζεται και στο Πρωτάτο και στους ναούς σε όλο το Άγιο Όρος η τέλεση αγρυπνίας από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι και πρωί του Σαββάτου, με παρακλήσεις και προσευχές για την απαλλαγή από την πανδημία του κορονοϊού, καθώς και η - με την τήρηση ,σε κάθε μοναστήρι ,των προβλεπόμενων υγειονομικών οδηγιών αποφυγής εξάπλωσης του κορονοϊού - πραγματοποίηση λιτανειών των ιερών λειψάνων και εικόνων.