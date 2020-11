Παράξενα

Ο Μητροπολίτης Μόρφου, ο Αστερίξ και... ο κορονοϊός (βίντεο)

Από πότε είχε προβλέψει την πανδημία ο... μασκοφόρος "Κορονοϊούς".

Ποια σχέση μπορεί να έχει ο Αστερίξ με την πανδημία του κορονοϊού; Σύμφωνα με τον μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, όχι μόνο έχει σχέση, αλλά ο βραχύσωμος Γαλάτης του πασίγνωστου κόμικ, είχε προβλέψει το ξέσπασμα της πανδημίας από το... 2017!

Κραδαίνοντας ένα τεύχος του Αστερίξ στο χέρι, ο μητροπολίτης Μόρφου διάβασε το απόσπασμα από το κόμικ, που αναφερόταν σε έναν μασκοφόρο πρωταθλητή πάνω σε άρμα, ονόματι... Κορονοϊούς, ο οποίος προερχόταν από τη Ρώμη και πετύχαινε τη μία νίκη μετά την άλλη, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.

Αποτελεί όπως είπε, απόδειξη ότι κάποιοι ετοιμάζουν αυτά που ζούμε και δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο ίδιος για διασπορά θεωριών συνωμοσίας.

Αφού μπέρδεψε τον Αστερίξ με τον... Οβελίξ, δηλώνοντας ότι και εκείνος όταν ήταν νεότερος, διάβαζε το πασίγνωστο κόμικ, τόνισε: «Για να δείτε πώς προετοιμάζουν τις μάζες, για αυτά που ζούμε σήμερα. Το 2017, γράφει για μία αρρώστια, η οποία θα έρθει εις τους κατοίκους της Ρώμης, της Ρώμης που δοκιμάστηκε περισσότερο απ' όλους και τώρα πάλι επέστρεψε, αφού τον γράφει με μία μάσκα να είναι πάνω σε ένα άρμα, λέει: Ιδού ο μεγάλος πρωταθλητής, ο αποκαλούμενος μασκοφόρος Ηνίοχος, ο μεγάλος Κορονοϊούς, και ο πιστός του ο Βακχύλους. Τα ακούτε; Το '17 παρακαλώ. Μιλά για τον κορωνοϊό, ο οποίος έρχεται και θα βάλει σε όλους τις μάσκες. Και φωνάζει ο κόσμος όλος, αφού νικά ο κορονοϊός... "Κορονοϊούς, Κορονοϊούς". Πρέπει να έχουμε και λίγη υποψία, ότι κάποιοι εργάζονται για εμάς, χωρίς εμάς. Πριν από εμάς, για εμάς. Αυτό είναι μία απόδειξη ότι δεν είμαστε συνομωσιολόγοι».