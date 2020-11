Αθλητικά

Πέθανε ο Παύλος Δήμου

Έσβησε πρόωρα και ξαφνικά, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.

Ο Παύλος Δήμου πέθανε από καρδιακή προσβολή.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση ότι ο Παύλος Δήμου δεν βρίσκεται πια μαζί μας.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Διαγόρα Ρόδου σε ηλικία μόλις 44 ετών υπέστη καρδιακή προσβολή λόγω υπογλυκαιμικού σοκ με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Ο Παύλος Δήμου είχε αγωνιστεί την περίοδο 2007-8 στον Γηραιό, ενώ είχε φορέσει και την φανέλα του Λεβαδειακού, Ηρακλή, Πιερικού, Πανσερραϊκού, Απόλλων Πόντου και Αιγινιακού.