Κόσμος

Βρετανία: μόνο 5 ελληνικά νησιά στην λίστα με τις “ασφαλείς περιοχές”

Στην "κόκκινη λίστα" μπήκε η χώρα μας την Πέμπτη. Ποιες ειναι οι μόνες περιοχές μας που θεωρούνται "ασφαλείς" για τους ταξιδιώτες που μετακινούνται προς την βρετανική επικράτεια.

Η Αγγλία αφαίρεσε σήμερα την ηπειρωτική Ελλάδα από τη λίστα των «ασφαλών χωρών», γεγονός που σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να μπαίνουν σε αυτοαπομόνωση για 14 ημέρες μετά την άφιξή τους στη χώρα.

Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς διευκρίνισε ότι πέντε ελληνικά νησιά, η Κέρκυρα, η Κρήτη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Κως, παραμένουν στη λίστα των «ασφαλών περιοχών».

Στην ίδια λίστα των «ασφαλών χωρών» προστέθηκαν από σήμερα το Μπαχρέιν, η Χιλή, η Ισλανδία, η Καμπότζη, το Λάος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και τα νησιά Τερκς και Κάικος.