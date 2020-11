Τεχνολογία - Επιστήμη

Ακαδημία Αθηνών: ποιος επιστήμονας εξελέγη Γενικός Γραμματέας

Μέλος της Ακαδημίας απο το 2007 και με "βαριές περγαμηνές", αναλαμβάνει αυξημένα καθήκοντα στον "πνευματικό φάρο" της χώρας.

Ο κ. Χρήστος Ζερεφός εξελέγη νέος Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "Η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών εξέλεξε στις 12 Νοεμβρίου 2020 τον Ακαδημαϊκό κύριο Χρήστο Ζερεφό, Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών για την προσεχή πενταετία.

Ακολουθεί συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα του νέου Γενικού Γραμματέα.

Ο κ. Χρήστος Ζερεφός γεννήθηκε στο Κάιρο το 1943. Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2007 στην έδρα της Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας και από το 2019 Γραμματεύς επί των Πρακτικών της Ακαδημίας.

Σπούδασε Φυσική και Μετεωρολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε Ερευνητικά Κέντρα στις ΗΠΑ. Καθηγητής της Φυσικής της Ατμόσφαιρας στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών, επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Βοστώνης, Minnesota και Oslo. Μέλος της Academia Europaea, της Νορβηγικής και της Ρωσικής Ακαδημίας της Φύσης και άλλων Ακαδημιών. Εταίρος του Institute of Physics (Ηνωμένο Βασίλειο), ισόβιο μέλος της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ενώσεως (Αριστείο του Ειδήμονος Κριτή, 1998). Επίτιμος διδάκτωρ Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (2016). Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ (2018). Βραβείο Όζοντος του ΟΗΕ (1997), Βραβείο της Ευρωπαϊκής – Βαλκανικής Ενώσεως Φυσικών για το Περιβάλλον (2006). Εύφημος μνεία από το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (1995, 1998, 2002), διάκριση για την συνεισφορά του στο έργο της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (2008). Διάκριση από τον Υπουργό Παιδείας της Κύπρου (2008), από την Ρωσική Ακαδημία της Φύσης (2009), Χρυσό Μετάλλιο της Πόλεως της Θεσσαλονίκης (2009), επίτιμος δημότης Μεγάρων (2010), Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών (2010), διάκριση από το Υπουργείο Παιδείας της Αιγύπτου (2010). Βραβείο της “Europa Nostra 2010”. Palmes Academiques (Ταξιάρχης) της Γαλλίας. Blaise Pascal Medal (2015), Yoram Kaufman Award (2015) της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης. Μετάλλιο τιμής “Ioan Ursu” της Βαλκανικής Ενώσεως Φυσικών (2018).

Έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες επιστημονικές εργασίες. Διετέλεσε ή διατελεί Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος, της Εθνικής Επιτροπής της Διεθνούς Ενώσεως Γεωδαισίας και Γεωφυσικής, του Μαριολοπουλείου-Καναγκινείου Ιδρύματος. Μέλος επιτροπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. Πρώην πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έχει ιδρύσει ή συνιδρύσει το Εργαστήριον Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ (1981), το Κέντρο Χαρτογράφησης Όζοντος του Μετεωρολογικού Οργανισμού του ΟΗΕ (1991), το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Φυσική του Περιβάλλοντος του ΑΠΘ (1991), το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του ΙΙΒΕΑΑ (2003), την έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στο Αστεροσκοπείο Αθηνών (2006), το Navarino Environmental Observatory (NEO) (2012).

Ο κ. Ζερεφός είναι παγκοσμίως γνωστός για τις έρευνές του σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες και τις μακροχρόνιες μεταβολές στο στρώμα του όζοντος, στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και την στρατόσφαιρα, καθώς επίσης και στην αλληλεπίδραση κλίματος και φυσικοχημικών παραμέτρων σε παγκόσμια κλίμακα. Τέλος, έχει διατελέσει ή διατελεί μέλος πολλών διεθνών Επιτροπών στις Βρυξέλλες και στην Γενεύη, μεταξύ αυτών και μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Έχει συγγράψει πολλές εκατοντάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις με ευρύτατη διεθνή απήχηση.

Διατελεί Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδος για την κλιματική αλλαγή και Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής και Ατμοσφαίρας της Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών".