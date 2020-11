Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας για lockdown: Χαλάρωση κάτω από τα 500 κρούσματα

Τι είπε ο υπουργός Υγείας για τα δημοτικά σχολεία.

Την εικόνα που επικρατεί στη χώρα μας με την πανδημία της COVID-19, αλλά και στην κατάσταση του ΕΣΥ περιέγραψε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Όπως είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, στη μάχη κατά του κορονοϊού έχουν "ριχτεί" και τα ιδιωτικά νοσοκομεία ώστε να στηριχτεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να αποσυμφορηθούν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για περιστατικά COVID.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΣΥ, σήμερα την εφημερία του Ιπποκρατείου στη Θεσσαλονίκη συνεπικουρεί το Διαβαλκανικό, που είναι ιδιωτικό θεραπευτήριο. Έχουμε ήδη αξιοποιήσει το στρατιωτικό νοσοκομείο 424, καθώς περιστατικά COVID μεταφέρονται τόσο σε κλινική COVID, αλλά και στη ΜΕΘ του. Επίσης, μπήκε στη μάχη ο Κυανούς Σταυρός και αύριο μπαίνει ο Άγιος Λουκάς που ανήκει στη Euromedica» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, το ελληνικό κράτος εδώ και καιρό παίρνει ΜΕΘ από ιδιωτικά νοσοκομεία για να ανακουφίσει το ΕΣΥ. Παράλληλα, διευκρίνισε πως όλοι οι νομοί της χώρας κι όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, πιέζονται από την αυξητική διασπορά του ιού, συμπληρώνοντας πως όσες ΜΕΘ και αν ανοίξουν, δεν θα είναι αρκετές, αν οι πολίτες δεν τηρούν τα μέτρα για να προστατεύσουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Αναφερόμενος στο όριο των κρουσμάτων για χαλάρωση των μέτρων, ο υπουργός Υγείας έφερε ως παράδειγμα το Ισραήλ, το οποίο άρχισε να αίρει τα μέτρα στα 500 ημερήσια κρούσματα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν τα δημοτικά σχολεία αν τις επόμενες μέρες δεν μειωθούν τα κρούσματα.

Δήλωσε πεπεισμένος ότι οι ιδιώτες ιατροί θα "βάλουν πλάτη" στη μάχη:«Είναι πεπερασμένος ο αριθμός Εντατικολόγων, Αναισθησιολόγων και ειδικών γιατρών που έχει η χώρα.Και βλέπετε ότι σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους και φυσικά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, κάνουμε τις ενδεδειγμένες ενέργειες, έτσι ώστε και άλλοι ιατροί να έρθουν μέσα στο σύστημα Υγείας και να βοηθήσουν.Είμαι σίγουρος, είμαι πεπεισμένος ότι όλοι θα «βάλουν πλάτη» σε αυτή τη μάχη.





Οι ειδικοί μάς λένε ότι εφόσον εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα τότε κάποια στιγμή στις επόμενες ημέρες, υπάρχουν και συγκεκριμένες επιδημιολογικές μελέτες και διαγράμματα, θα έρθει μία επιπέδωση αυτής της καμπύλης.

Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Για αυτό και ζητάω σε όλους να προσέχουν και όλους να υποστηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά και ακατάπαυστα πρωί, μεσημέρι, βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα και σε όλη τη χώρα, οι υγειονομικοί μας, επιτελούν έναν άθλο και πρέπει να τους στηρίξουμε να αντέξουν» .