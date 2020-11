Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή με την Άλμπα Βερολίνου

Με διαφορετικά πρόσωπα στα δύο ημίχρονα έπαιξαν οι "ερυθρόλευκοι"

Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός πέτυχε την ανατροπή, πανηγυρίζοντας στο ΣΕΦ τη δεύτερη διαδοχική νίκη του και πέμπτη στην εφετινή Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 75-71 της Άμπλα Βερολίνου για την 8η αγωνιστική «βυθίζοντας» ακόμη περισσότερο τη γερμανική ομάδα (1-5).

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Άλμπα, αλλά και τον κακό του εαυτό! Μετά το κάκιστο πρώτο εικοσάλεπτο, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέκαμψαν στο δεύτερο μέρος και επικράτησαν της ομάδας του Βερολίνου με 75-71, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Η πιεστική με παγίδες άμυνα των Γερμανών -η οποία περιόρισε τους "ερυθρολεύκους" μόλις στους 3π. στο πρώτο επτάλεπτο-, σε συνδυασμό με τις κακές επιλογές και τα υπερβολικά πολλά λάθη της ομάδας μας, έδωσαν το δικαίωμα στην Άλμπα να επιβάλει τον ρυθμό της και να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο στο +12 (10-22). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας "ανακάτεψε" την τράπουλα, όμως, όποιο σχήμα και αν δοκίμασε δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά την γερμανική ομάδα, η οποία στο 19' ανέβασε τον δείκτη της διαφοράς στους 15π. (20-35).

Με ένα μίνι σερί 4-0 δια χειρός Γιώργου Πρίντεζη και Σάσα Βεζένκοφ, οι "ερυθρόλευκοι" μείωσαν στους 11π. (24-35) με την ολοκλήρωση του πρώτου εικοσαλέπτου, όμως, η αντεπίθεση συνεχίστηκε και στην επανάληψη! Με σούπερ άμυνα, καλή κυκλοφορία της μπάλας και τον Λιβιό Ζαν Σαρλ να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό ο Ολυμπιακός μείωσε στο καλάθι (35-37 στο 25'). Οι Γερμανοί "χτύπησαν" από την περιφέρεια και ανέβασαν την διαφορά στους 4π. (40-44), όμως, με καταιγισμό τριπόντων (ένα από τον Κώστα Παπανικολάου και δύο από τον Βασίλη Σπανούλη), ο Ολυμπιακός έφερε τα πάνω κάτω και έκλεισε την 3η περίοδο προηγούμενος με 51-44.

Στην συνέχεια -βασιζόμενος σταθερά στην καλή του άμυνα- ο Ολυμπιακός κατάφερε με πρωταγωνιστές τους Σακίλ ΜακΚίσικ και Κώστα Σλούκα να επιβάλει απόλυτα τον ρυθμό του και να "χτίσει" μια διαφορά 12π. (66-54) στο 36'. Οι Γερμανοί εκμεταλλεύτηκαν κάποιες βιαστικές επιλογές των "ερυθρολεύκων" και μείωσαν στους 7π. (71-65) στο 39', όμως, ο Ολυμπιακός πόνταρε στην άμυνα τα λεφτά του και έφτασε -χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά- στην τελική επικράτηση. Το τελικό 75-71 διαμόρφωσε με τρίποντο στην εκπνοή ο Γκρέιντζερ.

Δεκάλεπτα: 10-22, 24-35, 51-44, 75-71.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Χαραλαμπόπουλος 4, Σπανούλης 6 (2/3 τρίποντα, 6 ασίστ), Σλούκας 9 (3/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μάρτιν 2 (6 ριμπάουντ), Βεζένκοβ 11 (2/7 τρίποντα), Πρίντεζης 4, Παπανικολάου 8 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Ζαν-Σαρλ 13 (4/6 δίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ, 4 λάθη), Τζένκινς, Έλις 4, ΜακΚίσικ 14 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα)

ΑΛΜΠΑ (Ρενέσες): Λο 10 (1), Γκιφάι 13 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντέλοου, Έρικσον 8 (2/8 σουτ), Μάτισεκ 3 (1), Φοντέκιο 8 (4/9 σουτ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 6 λάθη), Τίμαν 10 (5/7 δίποντα), Γκρέιντζερ 7 (1 τρίποντο, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σίκμα 4 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λάμερς 8 (4/7 δίποντα)