Αθλητικά

ATP Finals: Ο Τσιτσιπάς στον δρόμο με τα... “θηρία”

Εξαιρετικά δύσκολο, όπως λίγο - πολύ αναμενόταν, είναι το πρόγραμμα του νεαρού Έλληνα τενίστα.

Πολύ δύσκολο, όπως αναμενόταν άλλωστε, θα είναι το έργο του Στέφανου Τσιτσιπά στο ATP Finals του Λονδίνου.

Μετά τη κλήρωση που διεξήχθη στην βρετανική πρωτεύουσα ο κάτοχος του τίτλου τοποθετήθηκε στο ίδιο γκρουπ με τους Ράφα Ναδάλ, Ντόμινικ Τιμ (τον νίκησε στον τελικό του 2019) και Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου αυτή την περίοδο, Νόβακ Τζόκοβιτς, υποψήφιος για τον έκτο τίτλο που ισοδυναμεί με ρεκόρ, βρίσκεται στο ίδιο γκρουπ με τον Ντανιέλ Μεντβέντεφ, τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Το τουρνουά που αποτελεί την ελίτ της ATP και διεξάγεται στα τέλη κάθε σεζόν και γιορτάζει εφέτος τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, διοργανώνεται στην O2 Arena του Λονδίνου για τελευταία φορά έχοντας μετακομίσει εκεί το 2009. Το επόμενο έτος θα «μετακομίσει» στο Τορίνο.