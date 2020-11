Κόσμος

Κόντε προς 5χρονο: Ο Άγιος Βασίλης φοράει μάσκα και έχει διεθνή άδεια μετακίνησης

Η απάντηση του Ιταλού Πρωθυπουργού στον 5χρονο Τομάσο, ο οποίος τον παρακάλεσε να μην επιβάλει καραντίνα στον "Μπάμπο Νατάλε".

Ο Άγιος Βασίλης φοράει μάσκα και μπορεί να ταξιδέψει παντού στον κόσμο, με ειδική άδεια, γράφει ο πρωθυπουργός της Ιταλίας στο Facebook, για να καθησυχάσει τα μικρά παιδιά που αγωνιούν ότι θα μείνουν χωρίς δώρα φέτος τα Χριστούγεννα.

«Ο Άι Βασίλης με διαβεβαίωσε ότι έχει ήδη λάβει άδεια διεθνούς μετακίνησης: μπορεί να ταξιδέψει παντού και να μοιράσει τα δώρα σε όλα τα παιδιά του κόσμου», έγραψε ο Τζουζέπε Κόντε απαντώντας σε ένα αγόρι, τον 5χρονο Τομάσο, ο οποίος τον παρακάλεσε να μην επιβάλει καραντίνα στον "Μπάμπο Νατάλε".

«Μου επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιεί πάντα μάσκα και τηρεί τις αποστάσεις για να προστατευτεί ο ίδιος και να προστατεύσει όλους τους ανθρώπους που συναντά», πρόσθεσε ο Κόντε.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός ζήτησε με τη σειρά του από τον Τομάσο να αφήσει στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, εκτός από ζεστό γάλα και κουλουράκια για τον αγαπημένο του άγιο και ένα μπουκαλάκι με απολυμαντικό.

«Σου ανακοινώνω ότι δεν θα χρειαστεί να πεις στο γράμμα σου προς τον Άι Βασίλη ότι ήσουν φρόνιμος, γιατί του το είπα ήδη εγώ», συνέχισε ο Κόντε. «Έμαθα επίσης ότι ήθελες να ζητήσεις από τον Άι Βασίλη να διώξει τον κορονοϊό. Μην ξεχάσεις να του ζητήσεις ένα άλλο δώρο», κατέληξε με νόημα.

Η Ιταλία, που χτυπήθηκε σκληρά την άνοιξη από την πανδημία, βρίσκεται εδώ και μερικές εβδομάδες αντιμέτωπη με το δεύτερο κύμα και τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Σε εθνικό και τοπικό επίπεδο έχουν ληφθεί μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης σε κάθε περιοχή, όμως ολοένα και περισσότεροι γιατροί και πολιτικοί ζητούν να επιβληθούν περισσότερα μέτρα, που θα φτάσουν μέχρι και την πλήρη καραντίνα.