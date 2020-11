Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Η νέα Σελήνη στον Σκορπιό, δημιουργεί νέα δεδομένα.

ΚΡΙΟΣ

Εκμεταλλευτείτε τον παρορμητισμό σας ώστε σήμερα να δώσετε την ευκαιρία να λυθούν κάποια θέματα που σας απασχολούν και σας αγχώνουν εδώ και πολύ καιρό σχετικά με οικονομικές οφειλές και τυχόν δάνεια προς τρίτους. Οι συγκυρίες σε κάθε περίπτωση θα σας βοηθήσουν να βρείτε την κατάλληλη λύση έτσι ώστε να απαλλαγείτε από ζητήματα που σας φθείρουν ψυχολογικά. Στον ερωτικό τομέα καλό θα ήταν να εκφράσετε στο ταίρι σας όλα αυτά που σας προβληματίζουν.

ΤΑΥΡΟΣ

Η διάθεσή σας δεν υπήρξε και η καλύτερη στις μέρες που πέρασαν αλλά θα έχετε την ευκαιρία να δώσετε την κατάλληλη λύση στα θέματα συνεργασιών που σας ταλαιπώρησαν με τον καλύτερο τρόπο αν σκεφτείτε να φανείτε περισσότερο διαλλακτικοί στις απαιτήσεις σας. Η Νέα Σελήνη αφήνει ανοιχτές τις διπλωματικές επικοινωνίες και στα ερωτικά σας που βρίσκουν επιτέλους διέξοδο και ανέλπιστες ευκαιρίες…

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό σας δίνει την ευκαιρία να διευθετήσετε με τον καλύτερο τρόπο ζητήματα εργασιακά που εμπόδιζαν την ποιότητα της καθημερινότητά σας το τελευταίο διάστημα. Κάποιοι προβληματισμοί που σας βάζανε σε σκέψεις εντελώς προσωπικές αναστατώνοντας τον ύπνο σας θα μπορούσαν να αποδειχθούν εντελώς αβάσιμοι αν τους εξετάσετε με μια πιο καθαρή ματιά. Τα ερωτικά σας είναι στην καλύτερή τους φάση… μένει να το καταλάβετε και οι ίδιοι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Οι ανατροπές και οι εντάσεις με το ταίρι σας που προηγήθηκαν δημιούργησαν ένα άσχημο κλίμα στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο στην δική σας κακή διάθεση όσο και στην αμφιβολία όλων για τα όσα λέτε και κάνετε. Το κλίμα φαίνεται να αλλάζει καθοριστικά και εσείς να ξαναβρίσκετε τη χαρά σας. Στα ερωτικά μην αφήνετε τις αμφιβολίες να πλανώνται χωρίς να τις διαλύετε. Το ταίρι σας είναι έτοιμο να σας ακούσει με ειλικρινή και συναινετική διάθεση… εσείς;

ΛΕΩΝ

Οι εγωισμοί και οι λεονταρισμοί δεν μπορούν να κρατήσουν καμία σχέση σε σωστές βάσεις και αυτό μάλλον το τελευταίο διάστημα το εμπεδώσατε… μάλλον. Μια νέα αρχή στα ερωτικά σας θα μπορούσατε να κάνετε με τις ευλογίες και τις ευκολίες να σας συντροφεύουν καθώς όλα δείχνουν πως υπάρχουν αληθινά συναισθήματα και από τους δύο. Τολμήστε να αλλάξετε την διάθεσή σας κάνοντας μια κίνηση που θα αιφνιδιάσει τον ερωτικό σας σύντροφο και να είστε σίγουροι ότι θα φανείτε κερδισμένοι.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μετά από έντονο διάστημα όπου οι αμφιβολίες και οι δεύτερες σκέψεις διατάραζαν την επικοινωνία σας με όλους θα έχετε την δυνατότητα να ανατρέψετε την όλη κατάσταση μεταμορφώνοντας τις σχέσεις σας μέσα από μια επικοινωνιακή τακτική που δεν θα αφήνει αμφιβολίες ούτε για όσα λέτε ούτε γιατί τα λέτε. Στον ερωτικό τομέα θα ήταν καλό να βλέπετε τα πράγματα στην ορθή τους διάσταση χωρίς τον μεγεθυντικό φακό της ζήλειας και της κτητικότητας. Πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν αν πρώτα αλλάξετε …εσείς.

ΖΥΓΟΣ

Οι οικονομικές πιέσεις πραγματικά ήταν δυσβάσταχτες τις τελευταίες μέρες που τα έξοδα υπερτερούσαν τα έσοδα και εσείς μετρούσατε τις αναποδιές. Με τη Νέα Σελήνη στο Σκορπιό θα έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις οφειλές σας και την συναισθηματική σας ισορροπία έτσι οι δυσκολίες να σας αποχωριστούν. Δεν αποκλείεται βέβαια να φανείτε ιδιαίτερα τυχεροί ώστε τα οικονομικά σας να δούνε μια άνοδο εντελώς απρόσμενη… Στα ερωτικά σας υπάρχει κάτι κρυφό που καλό θα ήταν να το προσέξετε γιατί ως γνωστό τίποτα δεν μένει κρυφό για πάντα…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η Νέα Σελήνη γίνεται στο δικό σας ζώδιο και εσείς είστε σίγουρα από εκείνους που θα μπορούσατε με ευκολία να διδάξετε σε όλους πως τα εμπόδια είναι για να τα ξεπερνάμε και την τύχη μας για να την κατευθύνουμε μόνοι μας. Με θέματα εντελώς προσωπικά έχετε τη δυνατότητα να ασχοληθείτε, να ρυθμίσετε και να λύσετε ενδεχομένως αυτές τις μέρες που οι συγκυρίες σας ευνοούν. Στα ερωτικά σας καλό θα ήταν να αποφύγετε τα παιχνίδια εξουσίας που εξοργίζουν το ταίρι σας. Η ζήλια και η κτητικότητα… δεν είναι έρωτας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Έντονο είναι το παρασκήνιο για σας που δικαίως σκέφτεστε πως κάποια πράγματα μένουν κρυφά και κάποιες ενέργειες επίσης. Αυτό κάνει την χαρούμενη και εξωστρεφή σας φύση να πιέζεται και να μην εκφράζεται όπως αυθόρμητα εκφραζόταν. Μην αφήνετε τις καταστάσεις να σας ελέγχουν και το κυριότερο καλό θα ήταν να μην μπείτε στη διαδικασία να σκεφτείτε πως θα ελέγξετε παρασκηνιακά όλα αυτά που γίνονται γιατί μόνο κακό θα κάνετε κυρίως στην εικόνα σας. Στα ερωτικά σας το παιχνίδι είναι φανερό και πολύ… ενδιαφέρον.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Νέες ευκαιρίες προσφέρονται αυτό το διάστημα με τη Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στον τομέα των φίλων σας δίνοντάς σας έτσι τη δυνατότητα να έρθετε πιο κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα που για κάθε λόγο και συγκυρία απομακρυνθήκατε. Θα έχετε την ευκαιρία να νοιώσετε όμορφα με μια επικοινωνία ζεστή και απόλυτα φιλική. Εμπιστευτείτε τους τα όνειρα, τους στόχους σας όπως και κάθε προβληματισμό που σας ταλαιπωρεί και να είστε σίγουροι πως δεν θα το μετανιώσετε…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Θέματα εργασιακά θα μπορούσαν να σας απασχολήσουν αυτό το διάστημα που η πραγματοποίηση της Νέας Σελήνης στον Σκορπιό τα φέρνει στην επιφάνεια όπως επίσης με τον ίδιο τρόπο εμφανίζει και τις ευκαιρίες που περιμένατε όλο αυτόν τον καιρό που εργαζόσασταν για τους στόχους σας. Θα σας ήταν πραγματικά ωφέλιμο να δώσετε και την ανάλογη προσοχή στην κοινωνική σας εικόνα αυτές τις μέρες που οι εξελίξεις τρέχουν. Στα ερωτικά σας αν δεν έχετε κάτι να κρύψετε από τους άλλους δεν έχετε λόγους ανησυχίας για το αντίθετο… καλό θα ήταν να προσέχετε τις κινήσεις σας.

ΙΧΘΥΣ

Το τελευταίο διάστημα σας απασχολούν έντονα σκέψεις σχετικά με το πώς θα μπορούσατε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα βάζοντας σε εφαρμογή ένα όνειρο ζωής που θα σας φέρει πιο κοντά με την επιτυχία και την προσωπική σας ευτυχία. Υπάρχουν βέβαια κάποια θέματα που ακόμα δεν έχετε μάθει για αυτό καλό θα ήταν να κάνετε λίγο υπομονή ακόμη εξετάζοντας πρώτα μέσα σας πόσο θα μπορούσατε να τα καταφέρετε με το μικρότερο κόστος. Στα συναισθηματικά σας φανείτε έτοιμοι γιατί ένας νέος έρωτας έρχεται από το φιλικό σας περίγυρο…

Πηγή: astrologos.gr