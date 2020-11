Αθλητικά

EURO 2020: ολοκληρώθηκε το “πάζλ” της τελικής φάσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τέσσερεις τελευταίες ομάδες τσέκαραν τα εισιτήρια τους.

Οι 24 ομάδες που θα συμμετέχουν στην τελική φάση του Euro 2020 (σ.σ. λόγω της πανδημίας του κορονοϊού θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2021) είναι γνωστές από το βράδυ της Πέμπτης, καθώς τα τέσσερα τελευταία «εισιτήρια» που απέμεναν βρήκαν τους κατόχους τους μετά τους αγώνες των play off που έδωσαν οκτώ ομάδες μέσω του Nations League.

Βόρεια Μακεδονία, Ουγγαρία, Σκωτία και Σλοβακία συμπλήρωσαν το παζλ των τελικών της κορυφαίας διοργάνωσης της Γηραιάς Ηπείρου σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Το γκολ του Κούτσκα στο 17΄ έφερε την Σλοβακία μία ανάσα από την πρόκριση στους τελικούς, αλλά στο 88΄ το αυτογκόλ του Σκρίνιαρ έδωσε «φιλί ζωής» στην Βόρεια Ιρλανδία. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση, όπου ο Ντούρις στο 110΄ χάρισε τη νίκη στους Σλοβάκους με 2-1 και τους έστειλε σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για 2η φορά στην ιστορία τους.

Παρόμοιο το σκηνικό και στο Βελιγράδι, με την Σκωτία να βρίσκεται «αγκαλιά» με το «εισιτήριο» για την καταληκτική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μέχρι το 90ό λεπτό, όταν και κρατούσε το προβάδισμα με το γκολ του Κρίστι από το 56΄. Ο Λούκα Γιόβιτς, όμως, με κεφαλιά ισοφάρισε για τους Σέρβους και τα πάντα κρίθηκαν στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι (το 1-1 έμεινε και στην παράταση) όπου οι Σκωτσέζοι με 5 εύστοχες εκτελέσεις επικράτησαν με 5-4 και προκρίθηκαν μετά από 25 χρόνια σε τελικούς ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Οι Σλοβάκοι στην τελική φάση θα βρεθούν στον ίδιο όμιλο με τις Ισπανία, Σουηδία και Πολωνία, ενώ οι Σκωτσέζοι στο ίδιο γκρουπ με την Αγγλία, την Κροατία και την Τσεχία.