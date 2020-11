Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η Κίνα ανακοίνωσε μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο μετρά λιγότερους από τους μισούς θανάτους που έχουν καταγραφεί στο Βέλγιο.

Στην ηπειρωτική Κίνα καταγράφηκαν ως τα μεσάνυχτα χθες Πέμπτη οκτώ νέα κρούσματα του SARS-CoV-2, από 15 την προηγουμένη, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Υγείας.

Και τα οκτώ κρούσματα εντοπίστηκαν μεταξύ ταξιδιωτών που επέστρεψαν στην Κίνα από το εξωτερικό, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τα κρούσματα αυτής της προέλευσης, που το Πεκίνο αποκαλεί «εισαγόμενα», ήταν 14 την προηγουμένη.

Ο αριθμός των ασυμπτωματικών φορέων που εντοπίστηκαν αυξήθηκε σε 15, από έξι την προηγουμένη. Το Πεκίνο δεν συμπεριλαμβάνει τους ασυμπτωματικούς φορείς στα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα οποία ανακοινώνει.

Επισήμως, ο απολογισμός της πανδημίας στη χώρα όπου έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του ο νέος κορονοϊός τον Δεκέμβριο ανέρχεται σε 4.634 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 86.307 μολύνσεων.