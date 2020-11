Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: έχουμε μπει σε δραματική περίοδο (βίντεο)

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, απηύθυνε έκκληση στον πατριωτισμό των Ελλήνων για την τήρηση των μέτρων και δεν απέκλεισε νέα αυστηρότερα μέτρα.