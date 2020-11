Οικονομία

Κορονοϊός - ΗΠΑ: “Φτερά” έκαναν 90000 θέσεις εργασίας στις αερομεταφορές

"Λαβωμένες" από την πανδημία οι αερομεταφορές στις ΗΠΑ. Πώς αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες την κρίση.

Η ομοσπονδία που αντιπροσωπεύει τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες εκτίμησε χθες Πέμπτη ότι ο τομέας, που δοκιμάζεται από τη μεγάλη πτώση των πωλήσεων εισιτηρίων αφότου άρχισε να εξαπλώνεται η πανδημία του κορονοϊού διεθνώς, θα καταγράψει απώλειες 90.000 θέσεων εργασίας από τον Μάρτιο μέχρι τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την Airlines for America, ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στον τομέα των επιβατικών πτήσεων θα μειωθεί από τους 460.000 τον Μάρτιο στους 370.000 στα τέλη Δεκεμβρίου, ήτοι κατά τουλάχιστον 20%. Ο αριθμός των εργαζομένων θα υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1987.

Καθώς οι ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με νέα έκρηξη του αριθμού των κρουσμάτων κορονοϊού και οι αρχές επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα, ο αριθμός των επιβατών αεροπορικών πτήσεων στις ΗΠΑ παρέμεινε τις τελευταίες εβδομάδες κάτω από το 65% αυτού που καταγραφόταν την περασμένη χρονιά.

Για να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία μείωση της δραστηριότητάς τους, οι αεροπορικές εταιρείες κατέφυγαν αρχικά σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου ή πρόωρης συνταξιοδότησης.

Δεσμεύτηκαν την άνοιξη να μην απολύσουν κανέναν εργαζόμενο ως την 30ή Σεπτεμβρίου, σε αντάλλαγμα για τις κρατικές επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όμως, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών για την παράταση των μέτρων στήριξης των αερομεταφορέων, οι United Airlines και American Airlines απέλυσαν 32.000 εργαζόμενους τον Οκτώβριο.

Ενώ τέσσερις μικρότερες εταιρείες έβαλαν λουκέτο στις ΗΠΑ, ανέφερε χθες η Airlines for America σε έγγραφό της με το οποίο αποτιμά τον αντίκτυπο της πανδημίας στον τομέα των αερομεταφορών.

Πρόκειται για τις Compass Airlines, ExpressJet, RavnAir Group και Trans States Airlines, διευκρίνισε η ομοσπονδία.