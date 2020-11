Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: θα πατάξουμε κάθε φαινόμενο αισχροκέρδειας (βίντεο)

Η κυβέρνηση φέρνει ειδική διάταξη τις επόμενες μέρες, με προβλέψεις για πολύ αυστηρά πρόστιμα, αλλά και κλείσιμο επιχειρήσεων.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι έρχεται ειδική διάταξη για να αντιμετωπιστούν τυχόν φαινόμενα αισχροκέρδειας κατά τη διάρκεια του lockdown.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα γίνονται διασταυρώσεις με τις τιμές προ lockdown και όπου διαπιστωθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας θα επιβληθούν αυστηρά πρόστιμα, αλλά και κλεισίματα επιχειρήσεων. Συμπλήρωσε δε, πως για το λόγο αυτό γίνονται χιλιάδες έλεγχοι καθημερινά.

Ο κ. Παπαθανάσης, διευκρίνισε ότι τα σούπερ μάρκετ θα κλείνουν πλέον στις 20:30, αλλά από την ερχόμενη Δευτέρα και το take away θα γίνεται και μετά τις 21:00, αλλά μόνο για όσους βρίσκονται νόμιμα έξω για τους λόγους που έχουν διευκρινιστεί.

Επίσης ήταν κατηγορηματικός, ότι απαγορεύεται να πάρει για παράδειγμα κάποιος το σκυλάκι του για βόλτα και να πάει να πάρει σουβλάκια.

Ερωτηθείς δε για τα αιτήματα επαγγελματιών να ανοίξουν κατ΄ εξαίρεση, όπως τα βιβλιοπωλεία ή εποχικά καταστήματα με χριστουγεννιάτικα είδη, δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις και οι καταναλωτές θα μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο με ηλεκτρονικές παραγγελίες.